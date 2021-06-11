Маркетингова компанія PØLARIS Partners оновила молочний бренд «Гармонія»

Маркетингова компанія PØLARIS Partners закінчила роботу над комплексним оновленням бренду молочної продукції «Гармонія» в рамках його підготовки до виходу на національний ринок.

«Гармонія» - один із лідерів регіонального ринку молочних продуктів України. Для успішного розвитку на національному рівні, бренду потрібно було вийти на якісно новий етап розвитку, диференціюватися від конкурентів за допомогою репозиціонування, зміцнити зв’язку «маркетинг-продажі».

Період співпраці компанії з брендом тривав 1,5 року. За цей час фахівці PØLARIS Partners провели комплекс глибинних бренд-маркетингових робіт за трьома основними напрямками:

Аналіз і аудит бренду. Проведення глибинних інтерв’ю з власниками і топ-менеджерами компанії. Організація фокус-груп зі споживачами для з’ясування нинішнього сприйняття бренду, Store-check полиці. Проведення стратегічної сесії для пошуку найкращого варіанту розвитку бренду.

Розробка продуктово-асортиментної стратегії. Формування продуктово-асортиментної стратегії та продуктової матриці бренду на основі потреб цільової аудиторії. Визначення базових характеристик продукту і типів упаковки, рекомендації щодо впровадження нових упаковочних рішень.

Брендинг. Створення нової платформи позиціонування бренду. Розробка слогана, логотипа і дизайну упаковки продукції ключових категорій: молока, кефіру, сметани, йогуртів, ряжанки, масла, сиру.

«Великий молочний бренд – це безліч продуктових груп, розмита цільова аудиторія, висока цінова еластичність і вагома частка раціо в прийнятті рішення про купівлю. Все це вимагало детального вивчення та аналізу. Тому на початку співпраці з «Гармонією» ми розуміли, що тут не обійтися одним лише креативом. Потрібна була кропітка і системна робота над усіма ключовими елементами маркетинг-міксу, що й зробила наша команда», - розповів СЕО PØLARIS Partners Юрій Ковальчук.

Оновлена «Гармонія» з’явилася на полицях національних торгових мереж лише в кінці квітня 2021 р., а вже на початку літа бренд увійшов у дві нові національні мережі супермаркетів, а також до 30% збільшив оборот у торгівельних точках.

Інформаційна довідка

«Гармонія» - бренд «Лубенського молочного заводу» - регіонального виробника молочної продукції з Полтавщини. «ЛМЗ» - одне з найстарших харчових підприємств України, що працює з 1937 року.

PØLARIS Partners – компанія стратегічних маркетингових рішень. Наша команда створює бренди і стратегії для якісних змін бізнесу, надаючи маркетингову підтримку на всіх етапах розробки і впровадження.