Формула успіху починається з дитинства

П’яту річницю партнерства з Міжнародним дитячим центром «Артек» КМЦЗ відзначив цікавим профорієнтаційним заходом.

П’ять років тому, після відомих подій, Міжнародний дитячий центр «Артек» переїхав в затишне урочище Пуща-Водицю під Києвом. З цього часу і почалася історія співпраці столичної служби зайнятості з Міжнародним дитячим центром. Фахівці з профорієнтації КМЦЗ стали бажаними гостями в «Артеку»: бували кожної зміни, проводили профорієнтаційні заходи, залучали до участі в них представників навчальних закладів столиці, роботодавців, соціальних партнерів. «Артеківці» з великим задоволенням беруть участь у профорієнтаційних вікторинах, тестуваннях та конкурсах малюнків «Професія моєї мрії».

Пандемія внесла свої корективи у налагоджене роками партнерство. І ось, після майже півторарічної перерви працівники Київського міського центру зайнятості знову в «Артеку», з новою цікавою програмою. Вона розрахована на дітей різних вікових груп. Найменші малюють на асфальті професію своєї мрії. Діти середнього шкільного віку, об’єднуються в команди, перед якими ставляться завдання: написати якнайбільше слів-професій, які починаються з певної букви; за описом відгадати, яка це професія. А серед старших проводиться профорієнтаційне тестування: зокрема, на комп’ютері.

«Популяризуємо серед них платформу з профорієнтації та розвитку кар’єри державної служби зайнятості. Кожен з учасників отримує навігатор вибору професії або паспорт вибору професії. У кожної вікової категорії своя зацікавленість. Меншим – цікаво малювати. Вони презентували професії своєї мрії через малюнки. Для старших цікаво пізнавати свої схильності. Середній шкільний вік пізнає професії через вікторину. І взагалі мотивується їхня свідомість до активного пізнання цього світу, а особливо професій майбутнього, наразі це актуально», - розповідає начальник відділу організації профорієнтації КМЦЗ Інна М’якота.

Діти захоплено розповідають про свої малюнки та професії своєї мрії. Ярослава Ненашева з Києва зобразила працю дизайнера, хоче опанувати професію, коли виросте. А Валерія Грунська з Дніпропетровщини хоче продовжити, коли виросте, сімейну справу і стати лікарем. А Денис Біловол з Луганщини хоче здійснити подорож до далеких зірок на космічному кораблі. Його мрія – космонавтика. Учасники конкурсів отримують від столичної служби зайнятості подарунки.

Нинішня «артеківська» зміна присвячена формуванню гуманістичного і толерантного ставлення до дітей та дорослих з особливими потребами. Нині на відпочинку перебувають 180 дітей з вадами слуху і 5 дітей – з проблемами опорно-рухового апарату.

«За п’ять років нашої співпраці з Київським міським центром зайнятості ми встигли переконатися, що маємо справу зі справжніми професіоналами. Не кожному незнайомцю довіриться дитина, розкриє своє серце, до кожного треба знайти підхід, змотивувати, переконати, що ти успішний, що в тебе в житті все буде добре, ось твоя професія. З усією відповідальністю можу сказати: завдяки Київському міському центру зайнятості в «Артеку» діти відкривають нову сторінку своєї біографії. «Артек» разом з Київським міським центром зайнятості проводять профорієнтаційну роботу для всієї України», - підкреслив Заступник генерального директора з виховної роботи МДЦ «Артек» Сергій Коник.

Оптимістично дивляться на співробітництво і в столичній службі зайнятості.

«Щоб дитина стала успішною в майбутньому, треба починати профорієнтаційну роботу з нею з дитинства. В ідеалі – молода людина, яка закінчує школу, повинна чітко знати, чим займатиметься в житті, усвідомлено робити вибір професії», - наголосив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Фото: КМЦЗ