На Вінниччині в окружній лікарні відкрили сучасний кардіохірургічний центр

На Вінниччині на базі Могилів-Подільської ОЛІЛ відкрили сучасний кардіохірургічний і реперфузійний центр. Він став 49-тим в Україні.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 9 червня, відкрили новий реперфузійний центр на базі Могилів-Подільської окружної лікарні та ввели в експлуатацію ангіограф – унікальне обладнання для проведення операцій на серці. Ангіограф закуплений ще у 2018 році, але лише за втручання Голови ОДА Сергія Борзова роботи з його монтажу були відновлені», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новостворений реперфузійний центр став 49-тим центром регіональної реперфузійної мережі, розвиток якої впродовж останніх двох років є одним з пріоритетних напрямків Кабінету Міністрів України та МОЗ України. Центр відкрито в рамках урядової програми, що зокрема передбачає забезпечення центрів ангіографами - сучасним і надзвичайно точним обладнанням, за допомогою якого лікарі визначають, де саме є непрохідність судин. «Дуже важливо, що на відстані 120 км від Вінниці відкрився сучасний кардіоцентр – в м. Могилів-Подільський. У Вінницькій області, як і в цілому по Україні, на першому місці по захворюванням – інсульти, на другому – серцево-судинні хвороби і на третьому – онкологія. За такої сумної статистики серцево-судинних захворювань, дуже важливо, що в регіонах відкриваються такі центри. Цей ангіограф був придбаний багато років тому. На нього витратили 23 млн грн. Держава дала 19 млн грн., решту – місцева влада.

Але ж він простоював, не працював для людей. А що таке державна політика в сфері медицини? Це адміністрування. Тому було прийнято рішення – відкрити сучасний кардіоцентр в м. Могилів-Подільський. І завдяки всім нашим спільним зусиллям це відбулося. Хочу окремо подякувати Василю Васильовичу Лазоришинцю – директору Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова, Академіку НАМН України, доктору медичних наук, професору, заслуженому лікареві України. Без нього цієї події б не відбулося. Дякую за навчання наших спеціалістів під час стажування в інституті Амосова», - сказав на відкритті Центру голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Участь у відкритті кардіоцентру взяв і директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова Василь Лазоришинець. Він зауважив, що ефективне функціонування мережі реперфузійних центрів залежить не лише від наявності ангіографів. Це, насамперед, налагоджена та чітка робота усіх ланок – екстреної медичної допомоги, реперфузійних центрів і кардіологічних відділень, які забезпечуватимуть післяопераційну реабілітацію пацієнтів.

«Відкриття Центру для регіону – це величезна подія. Вона загальноукраїнського значення, адже, якщо на початку 90-х років в Україні було всього два таких кардіоцентри – це інститут Амосова і Львівський обласний кардіологічний центр, то зараз є 48. Ваш центр буде 49-тим кардіохірургічним і реперфузійним центром в Україні. Що це означає? Діяльність спеціалістів Центру покликана запобігти інфаркту, а якщо такий відбувся, протягом 90-120 хвилин реперфузувати коронарну артерію, тобто відкрити її та відновити кровотік по артерії. Звісно, по нашим дорогам, навіть 140 чи 120 км, цей час доїзду так чи інакше буде втрачатися», - сказав Лазоришинець.

Він наголосив, що відкриття таких центрів – це наближення та пришвидшення доступу до медичної допомоги.

«Вчорашня операція 68-річному пацієнту, якому вчора зробили стентування ураженої коронарної артерії,показала, що тепер не потрібно їхати ні до обласного центру, ні в столицю, а можна прооперуватися на місці. На такі операції вже сформувалася черга кількістю 320 осіб, а загалом десь близько 2 тисяч осіб, потребують цієї допомоги. Ми робимо важливу справу – запобігаємо інфарктам міокарда, які зачасту призводять до інвалідизації та збільшення навантаження на державний і місцевий бюджети», -зазначив директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова.

Медик повідомив, що в структурі летальності серцево-судинні і нейроваскулярні захворювання перебувають на першому місці в Україні. Вони складають приблизно 70%. Для порівняння, в світі ця смертність в структурі летальності складає 32 %, а в Франції, Японії та США – це 29%.

«Якщо раніше, в загальному по Україні, було близько 50 000 інфарктів і смертність в різних регіонах сягала від 14 до 27% , то відколи запрацювала урядова програма - 40 000 інфарктів на рік і смертність складає від 10 до 21%. Це тисячі врятованих життів по всій Україні, завдяки реперфузійним центрам. Загалом ці 48 кардіологічних і реперфузійних центрів виконали протягом минулого року 18 тисяч операцій, попри пандемію ковід, а в 2019 році – 25 тисяч операцій», – наголосив Лазоришинець.

Директор КНП «Могилів-Подільська ОЛІЛ» Василь Чепелюк подякував за допомогу та всебічне сприяння Голові ОДА Сергій Борзову, спеціалістам інституту Амосова та міському голові м. Могилів-Подільський: «Я щасливий і всім дякую. Потужність закладу має складати близько 450 пацієнтів в рік. Це ті люди, що повернуться додому вести здоровий спосіб життя і насолоджуватися часом, проведеним зі своїми сім’ями. Дуже приємно, що передові технології дають змогу рятувати життя».

Варто зазначити, що сучасна інтервенційна ангіографічна система Infinix-i Core+INFX-8000V (Infinix VF-i/SP) /G3, вартістю 23 млн грн, допоможе проводити малі оперативні втручання на судинах серця.

Запуск нового ангіографа дозволить надавати невідкладну допомогу рятувати життя пацієнтам південного регіону з гострим інфарктом міокарда поруч із домом, а не їхати в обласний центр, втрачаючи дорогоцінний час.

Віднині у лікарні запрацює і ПЛР-лабораторія. Відкриття ПЛР-лабораторії дозволить значно пришвидшити своєчасність діагностики хворих з COVID-19 й іншими інфекційними захворюваннями, а відповідно: покращити якість лікувально-діагностичного процесу. Обстеження зможуть проводити мешкaнці південної частини нaшого регіону. Це розвaнтaжить лабораторії облaсного центру, адже дослідженням буде охоплено до 300 тисяч нaселення. Для забезпечення роботи лабораторії тут працюватимуть один лікар та два лаборанти, які пройшли підготовку на базі обласного лабораторного центру в м. Вінниця.

Обладнання для ПЛР-лабораторії вартістю 3362,1 тис.грн з ініціативи ОДА закуплено за державний кошт. Реактиви, меблі, сантехнічне обладнання на суму 681,7 тис.грн – коштом місцевого бюджету.

Для довідки:

КНП «Могилів-Подільська ОЛІЛ» є закладом вторинного рівня надання спеціалізованої медичної допомоги, спектр медичних послуг охоплює майже весь південний регіон області, а це понад 300 тисяч населення. В лікарні працює висококваліфікований штат фахівців – 71 лікар і 198 працівників з середньою медичною освітою.

За ініціативи обласної державної адміністрації у закладі завершено реконструкцію та створення кардіохірургічного відділення лікарні. Його реконструкцію розпочато ще два роки тому. Загальна кошторисна вартість склала 23 013,541 тис.грн, загальна вартість виконаних робіт - 21 238,168 тис.грн. З ДФРР було виділено 9 999,999 тис.грн, за рахунок субвенції з державного бюджету було вділено 5 700,000 тис.грн, з місцевих бюджетів – 5 531,169 тис.грн. Кардіовідділення оснащено системою вентиляції та відповідним устаткуванням. На це було виділено 1 мільйон гривень.

Відділення готове до прийому пацієнтів. Тут повністю функціонує реанімаційний блок, обладнані функціональні ліжка. Відділення забезпечене апаратами ШВЛ та дефібриляторами, система інтенсивної терапії розрахована на 8 ліжок.

Із відкриттям Центру, Могилів-Подільська лікарня розширила спектр медичних послуг, що дасть можливість значно покращити діагностику і лікування хворих в умовах лікарні, перш за все тих, хто потребує кардіохірургічних втручань.