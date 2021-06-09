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середа, 09 червня 2021, 13:25
Зеленський приїхав на Донеччину
09.06.2021 12:03
Укрінформ
Зеленський приїхав на Донеччину
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
Якісне життя
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