Україна – НАТО: об’єднані для нової доби

11 ЧЕРВНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 9-Й КИЇВСЬКИЙ БЕЗПЕКОВИЙ ФОРУМ ДЛЯ МОЛОДІ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО

11 червня 2021 року Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проведе своє дев’яте щорічне молодіжне зібрання.

Цього року Київський Безпековий Форум для молоді відбудеться напередодні саміту НАТО в Брюсселі, запланованого на 14 червня, і буде присвячений інтеграції України та держав нашого регіону до НАТО.

Масштабна зустріч об’єднає відомих українських та іноземних політиків, дипломатів, експертів, а також понад чотири десятки молодих професіоналів з усіх регіонів нашої держави та молодих колег з Грузії. Ще кілька десятків учасників будуть присутніми онлайн впродовж усіх панельних дискусій та матимуть можливість ставити запитання спікерам.

Головна мета цьогорічного Молодіжного КБФ – звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії до Альянсу.

Серед українських промовців – Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, Віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Президент України у 2014-19 роках Петро Порошенко, Голова Комітету Верховної Ради з інтеграції до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України Сергій Рахманін, журналіст Віталій Портников, Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський.

До учасників звернуться Спеціальний представник Генерального секретаря НАТО і заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай, Державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі

у 2013-16 роках генерал Філіп Брідлав, Посол Литовської Республіки у США у 2010-15 роках і депутат Литовського Сейму Жиґімантас Павіліоніс, Голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінников, Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, а також відомі міжнародні члени Атлантичної Ради.

• Як об’єднати національні сили України для євроатлантичної мети?

• Як об’єднати зусилля України і Грузії та інших держав регіону для здобуття членства в НАТО?

• Яке послання шле молодь України та Грузії до НАТО і що очікує від Саміту Альянсу в Брюсселі?

Ці та інші питання будуть в центрі нашого обговорення.

Форум транслюватиметься 11 червня об 11:00 за Київським часом на наших ресурсах:

YouTube Фонду «Відкрий Україну»

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Сайті КБФ

Facebook Арсенія Яценюка

Молодіжний КБФ проводимо у співпраці з такими партнерами, як Центру інформації та документації НАТО в Україні, а також Атлантична Рада (США) і Дослідницький центр економічної політики (Грузія).

Місце проведення – Готель «Фермонт» (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, м. Київ).

Інформаційні партнери: Україна 24, Еспресо, Інтерфакс-Україна, Цензор.нет, Lb.ua, Сьогодні Новини, Гордон, ТВА, UkraineWorld, Главное.

Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з проблем війни і миру, національної та глобальної безпеки.