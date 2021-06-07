Трудові мігранти зі знанням польської мови заробляють на 30% більше

З кожним роком вивчення польської мови стає все більш актуальним для трудових мігрантів з України. Популярні роботодавці все частіше надають перевагу освіченим працівникам, а знання іноземної мови дозволяє отримувати вищу заробітну плату. З часом більшість наших робітників зіштовхнуться з потребою у вивченні мови країни, у якій планують працювати, тому важливо почати думати про це заздалегідь і вже зараз не втрачати шанс пройти безплатний курс польської мови.

Нещодавно Академія Ігнатіанум в Кракові та компанія Jobian підписали партнерську угоду про співпрацю в рамках проєкту "Польська мова для початкового та середнього рівня". Відтепер всі користувачі онлайн-платформи Jobian можуть пройти базовий курс вивчення польської мови абсолютно безплатно. Щоб подати заявку на проходження курсу вам необхідно перейти за посиланням та заповнити коротку реєстраційну форму.

“Польські університети дуже добре розуміють, як важливо відчувати себе впевнено в новому середовищі. Саме тому місія Академії Ігнатіанум — допомога трудовим мігрантам, зокрема, через освітні технології. Для цього на базі університету було створено навчальний курс, щоб допомоги українцям швидше адаптуватись до реалій польського суспільства та ринку праці Польщі”, — прокоментував Станіслав Алвасяк, Директор Центру соціальних інновацій при Академії Ігнатіанум в Кракові.

Набір на курс розпочався 1 червня 2021 року, а сам курс стартує найближчим часом і буде тривати три місяці. Програма курсу складається з 24 тематичних модулів, які охоплюють різні сфери життя в Польщі. Всі заняття проходять онлайн. Учасники можуть самостійно контролювати швидкість вивчення матеріалу. Навчатись можна в будь-який зручний час зі зручного електронного пристрою. Після успішного завершення навчання всі учасники отримають сертифікат від Польської навчальної платформи Navoica та Академії Ігнатіанум у Кракові.

“Ми впевнені, що базовий рівень знання польської мови значно підвищує шанси українців знайти кращу роботу за кордоном та більш впевнено пройти адаптацію при працевлаштуванні в іноземній країні. Наявність сертифіката, що підтверджує рівень володіння мовою зможе розширити спектр можливостей та допоможе мігранту обрати саме ту роботу, яку він бажає. З іншого боку, роботодавці зацікавленні у підборі більш кваліфікованих працівників, а ми можемо впевнено рекомендувати наших кращих кандидатів перевіреним роботодавцям”, - стверджує Ольга Чубенко, засновниця проєкту Jobian.

Jobian — сервіс міжнародного працевлаштування, який дозволяє швидко, безкоштовно і безпечно здійснювати пошук роботи за кордоном. Автоматизована система Jobian спрощує процес підготовки документів для виїзду за кордон, індивідуально підбирає вакансії та надає можливість напряму спілкуватися з роботодавцем. Компанія пропонує лише офіційне працевлаштування у перевірених роботодавців, без оплати за вакансії та з інформаційним супроводом під час перебування за кордоном.

Академія Ігнатіанум в Кракові — це вищий навчальний заклад, що належить Ордену Єзуїтів. Ігнатіанум співпрацює з багатьма зарубіжними вузами, а також польськими компаніями, в яких студенти можуть пройти стажування.

Проєкт від Академії Ігнатіанум в Кракові реалізується в рамках Операційної Програми “Знання, Навчання, Розвиток” на період 2014-2020 роки, що співфінансується Європейським Соціальним Фондом. Організатором виступає Національний Центр Досліджень та Розробок Академії Ігнатіанум в Кракові в рамках конкурсу POWR.03.01.00-00-W024/18.