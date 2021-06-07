Подорожуйте з Сільпо Voyage — вигравайте відпочинок у Туреччині!

Яскраві подорожі, незабутні емоції, відпочинок в елітному п’ятизірковому готелі — все це вам готовий подарувати Сільпо Voyage до свого дня народження! Хочете дізнатися більше? Ми із задоволенням розповімо вам всі подробиці.

Сільпо Voyage святкує 7-й день народження та запрошує вас приєднатися до свята та взяти участь у розіграші. На переможця чекає 7 днів відпочинку на узбережжі Егейського моря в Туреччині у п’ятизірковому готелі Liberty Lykia з all-inclusive!

Детальні умови розіграшу

Щоб взяти участь у розіграші подорожі до Туреччини, вам потрібно у термін з 7.06.2021 до 6.07.2021 придбати будь-який з авіа-турів у одній з філій компанії Сільпо Voyage або замовити тур на сайті silpovoyage.ua. Зверніть увагу: в акції не беруть участі тури по Україні та закордонні залізничні/автобусні тури.

Хто може брати участь у розіграші? Стати учасниками розіграшу можуть дієздатні громадяни України, яким виповнилося 18 років та які проживають на території України.

Переможець буде визначений 7.07.2021 за допомогою сервісу random.org та отримає цінний приз — подарунковий сертифікат на тур для 2-х дорослих на сім ночей з all inclusive у п’ятизірковому готелі Liberty Lykia, який розташований у Туреччині.

Щоб отримати приз, переможцю необхідно буде впродовж 1-го місяця з моменту оголошення результатів звернутися в будь-яку турагенцію Сільпо Voyage або за телефоном гарячої лінії компанії.

Про готель

Liberty Lykia 5* — це готель, про відпочинок у якому можна тільки мріяти. Неймовірна природа, гори та море, великий власний пляж — ось що чекає на переможців розіграшу.

Під час відпочинку в Liberty Lykia на вас чекає:

all-inclusive;

750-метровий власний пляж готелю;

4 басейни для плавання;

7 ресторанів;

8 барів;

SPA-центр;

поле для гри в міні-гольф.

5 причин подорожувати з Сільпо Voyage

Сільпо Voyage — це мережа туристичних агентств, яка успішно працює з 2014 року та є частиною холдингу Fozzy Group. Філії компанії розташовані у Києві, Львові, Одесі, Броварах, Харкові, Дніпрі та Черкасах. Якщо у вашому місті немає філії компанії, ви все одно можете замовити тур, авіа-квиток та інші послуги турагентства на сайті silpovoyage.ua.

Основні переваги мережі Сільпо Voyage:

Сім років досвіду на ринку туристичних послуг. Налагоджена співпраця з провідними міжнародними та українськими авіакомпаніями, туроператорами та системами бронювання. Компанія професіоналів, які допоможуть організувати поїздку будь-якої складності. Обслуговування не лише фізичних осіб, а й корпоративних клієнтів. Широкий асортимент послуг: від бронювання авіа-квитків до організації конференцій.

Тож якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок або ділова поїздка були вдало сплановані, звертайтеся до професіоналів у Сільпо Voyage. Беріть участь у розіграші та вигравайте подорож на двох до Туреччини у п’ятизірковий готель Liberty Lykia. Незабутній відпочинок чекає на вас!