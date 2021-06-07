Патрульна поліція назвала 10 найбільш небезпечних місць у Києві, де трапляються ДТП. Інфографіка

Патрульна поліція Києва назвала 10 найбільш небезпечних місць у столиці, де найчастіше трапляються ДТП. Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Найбільш аварійні ділянки:

– площа Перемоги, 1

– проспект Академіка Глушкова, 13-Б

– проспект Миколи Бажана, 19

– проспект Степана Бандери, 6

– проспект Степана Бандери, 36

– Дарницька площа, 1

– проспект Романа Шухевича, 16

– вулиця Берковецька, 6

– проспект Перемоги, 123

– проспект Леся Курбаса, 19-А