Патрульна поліція назвала 10 найбільш небезпечних місць у Києві, де трапляються ДТП. Інфографіка

Патрульна поліція назвала 10 найбільш небезпечних місць у Києві, де трапляються ДТП. Інфографіка

Укрінформ

Патрульна поліція Києва назвала 10 найбільш небезпечних місць у столиці, де найчастіше трапляються ДТП. Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 

Найбільш аварійні ділянки:

– площа Перемоги, 1 

– проспект Академіка Глушкова, 13-Б 

– проспект Миколи Бажана, 19 

– проспект Степана Бандери, 6 

– проспект Степана Бандери, 36 

– Дарницька площа, 1 

– проспект Романа Шухевича, 16 

– вулиця Берковецька, 6 

– проспект Перемоги, 123 

– проспект Леся Курбаса, 19-А

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