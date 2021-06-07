Патрульна поліція назвала 10 найбільш небезпечних місць у Києві, де трапляються ДТП. Інфографіка
Укрінформ
Патрульна поліція Києва назвала 10 найбільш небезпечних місць у столиці, де найчастіше трапляються ДТП. Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Найбільш аварійні ділянки:
– площа Перемоги, 1
– проспект Академіка Глушкова, 13-Б
– проспект Миколи Бажана, 19
– проспект Степана Бандери, 6
– проспект Степана Бандери, 36
– Дарницька площа, 1
– проспект Романа Шухевича, 16
– вулиця Берковецька, 6
– проспект Перемоги, 123
– проспект Леся Курбаса, 19-А