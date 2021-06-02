Рік на посаді очільника МКІП: Ткаченко 8 червня збирає пресконференцію
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Під час спілкування із журналістами Олександр Ткаченко розповість про результати роботи міністерства, про успішні кейси та ідеї, що вдалося реалізувати за цей період, а також презентує оновлену айдентику МКІП.
Після презентації ключових досягнень та планів у журналістів буде можливість поставити свої запитання, ідеться в повідомленні.
Захід проходитиме з дотриманням усіх карантинних вимог, тому кількість місць обмежена.
Додатково можна буде переглянути онлайн-трансляцію на YouTube-каналі та на Фейсбук-сторінці МКІП.
Про місце проведення та інші деталі буде повідомлено після підтвердження акредитації. Акредитація проводиться до 15:00 7 червня. Пройти акредитацію можна за формою.
Як повідомляв Укрінформ, 4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України.