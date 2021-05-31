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понеділок, 31 травня 2021, 18:46
Суд дав Стерненку рік умовно
31.05.2021 17:55
Укрінформ
Суд дав Стерненку рік умовно
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Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
Якісне життя
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