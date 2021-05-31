ICU визнали кращим інвестиційним партнером страхових компаній у 2020 році

Група ICU шостий рік поспіль перемогла в номінації «Кращий інвестиційний партнер страхових компаній в Україні» за версією спеціалізованого журналу страхового ринку Insurance TOР.

Про це повідомляється на сайті ICU.

Щорічно Insurance TOР формує рейтинг лідерів страхового ринку, а також відзначає головних партнерів страхових компаній. З 2015 року ICU щорічно визнається кращою компанією, яка надає інвестиційні послуги у сфері страхування.

Як зазначила керівниця відділу брокерського обслуговування групи ICU Євгенія Грищенко, протягом минулого року страховики активно продовжували інвестувати в держоблігації.

«Уже протягом багатьох років ОВДП залишаються надійнішим інвестиційним інструментом для більшості учасників страхового ринку. У 2020 році їх вкладення в ОВДП зросли майже на 50%, досягнувши 14 млрд грн, а загальний обсяг держпаперів у структурі активів страхових компаній склав 28%», – сказала вона.

З метою диверсифікації інвестиційного портфеля та зростання доходів в ICU рекомендують страховим компаніям розширювати лінійку інвестиційних інструментів.

«Зараз на ринку представлені нові емітенти корпоративних облігацій. Надійні позичальники пропонують від одного до декількох відсотків додаткового доходу, порівнюючи з ОВДП, на рівні 12-15% річних. За муніципальними облігаціями можна отримати доходи на рівні 12-12,5%», – уточнила Євгенія Грищенко.

Довідка. Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи. Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США. Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.