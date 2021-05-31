У суботу, 29 травня 2021 року Ротарі-клуб «Vienna-Ring» вручив престижну премію Леонардо да Вінчі Альмі Дойчер, композитору, віртуозу фортепіано і скрипки, в Палаці Тодескі, який находиться поруч з Державним оперним театром у Відні.

Премією Леонардо да Вінчі нагороджено Альму Дойчер; Альма Дойчер та Вольфганг Соботка, президент австрійського парламенту. Надано: Карл Крой

Альмі Дойчер 16 років, і вона вже написала повнометражну оперу «Попелюшка», концерт для фортепіано та скрипки. Вона живе у Відні з 2018 року і була натхненна тут на написання таких композицій, як її оригінальний «Вальс звуку сирени».

Нагороду Альмі Дойчер вручив пан Вольфганг Соботка, президент австрійського парламенту, сам практикуючий музикант і ротаріанець. Похвалу виголосили директор Віденської державної опери пан Богдан Рощіч і міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг.

Премія Леонардо да Вінчі присуджується 11 європейськими клубами Ротарі молодим художникам і вченим. Єдина умова - лауреат не повинен бути старшим 35 років.

Президент Премії Вульф Гордіан Хаузер сказав: "У віці 16 років Альма Дойчер є наймолодшою володаркою нагороди за всю 46-річну історію Премії. Ми хотіли вшанувати винятковий талант Альми Дойчер і висловити, якою радістю для Австрії є те, що сім'я Альми Дойчер переїхала до Відня ".

Крім клубу «Vienna-Ring», Ротарі-клуби, які присуджують щорічну премію, - це Флоренція, Афіни, Тур, Мадрид, Лондон, Дублін, Брюссель, Амстердам, Вюрцбург і Копенгаген. У більшості випадків - це найстаріші Ротарі-клуби в кожній країні. Щорічний приз в розмірі 12 000 євро надається всіма одинадцятьма клубами разом.

Премією Леонардо да ВІнчі нагороджено Альму Дойчер; Альма Дойчер та Вульф Гордіан Хаузер. Надано: Міхаела Крой

Президент Премії Вульф Гордіан Хаузер прокоментував: «Премія Леонардо да Вінчі - хороший приклад ротаріанської ідеї надання допомоги, в даному випадку - шляхом підтримки молодих художників і вчених. Особливо важливо, що це дуже європейський проект, в який входять наші друзі з Об’єднаного королівства ".

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