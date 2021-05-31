Різновиди і характеристики диванів у кращих магазинах меблів Києва

Підбір меблів найкраще здійснювати з урахуванням величезної кількості чинників. Зовнішній вигляд хоч і важливий параметр, але набагато важливіша якість матеріалів, наповнювачів і в цілому конструкції. Зручно провести оцінку в мережі, наочно аналізуючи кожен диван по фотографії й з огляду на опис з технічними характеристиками.

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Різновиди диванів

Слід визначитися з основним видом дивана, який і регламентує відповідні характеристики, переваги та особливості використання. Виробники готові запропонувати наступні варіації:

Прямий. Класичний і дуже зручний варіант виконання. Подібний диван можна встановити під довгу стіну або розмістити в центрі кімнати; Кутовий. Ідеальний варіант для економії простору. При цьому сам диван візуально збільшує простір; Модульний. Універсальний варіант, що складається з розбірних конструкцій. Їх можна використовувати як завгодно, готуючи місце для сну або денного відпочинку; Острівний. Хороший варіант виконання для ресторанів, кафе, залів очікувань або аеропортів.

Визначившись з видом меблів необхідно звернути увагу на велику кількість інших характеристик.

Ключові параметри сучасного дивана

Важливим параметром довговічності є каркас. Він може бути металевим або дерев'яним. Метал більш якісний матеріал, але дерево довговічне і доступне за вартістю. При правильному використанні меблів жоден з матеріалів не буде зношуватися передчасно.

Наповнювач гарантує м'якість і комфорт для постояльців. Сьогодні виробники використовують поролон, піну і пружинні блоки. Перші два варіанти ідеально підходять для нічного сну. Якщо не хочеться, щоб меблі продавлювались, рекомендується вибирати пружинний блок.

Оббивка вибирається виходячи з того, хто і як часто буде використовувати диван. Виробники використовують натуральну шкіру, замінник, жакард, гобелен, а також шенил. Натуральна шкіра хоч і найкращий, але вкрай дорогий варіант.

Механізмів розкладання також кілька. З ними можна ознайомитися у цьому розділі, вибираючи «книжку» або «акордеон». Габарити дивана – це індивідуальні переваги кожного. Тут все залежить від бюджету і того, де будуть встановлюватися меблі.