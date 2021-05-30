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неділя, 30 травня 2021, 12:02
Помер посол України в Таїланді
30.05.2021 10:36
Укрінформ
Помер посол України в Таїланді
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Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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