На Вінниччині створили Молодіжний Конгрес

На Вінниччині творили перший Молодіжний Конгрес - консультативно-дорадчий орган при голові ОДА.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

У Вінниці відбулися установчі збори зі створення першого молодіжного консультативно-дорадчого органу при голові Вінницької обласної державної адміністрації — Молодіжного Конгресу Вінниччини. Участь у ньому взяли голова ОДА Сергій Борзов та його перший заступник Наталя Заболотна.

Метою новоствореного органу є залучення молоді до розв’язання та реалізації державної молодіжної політики у Вінницькій області, об’єднання молодіжних рад територіальних громад, сприяння демократизації суспільства, розвитку молодіжного руху. Молодіжний Конгрес Вінниччини покликаний враховувати проблеми і запити молоді при розробленні та реалізації рішень і заходів Вінницької обласної державної адміністрації.

Сергій Борзов відкрив зібрання невимушеною розмовою із молоддю «на рівних»: «Ви - лідери, а лідером бути важко! Будемо відвертими: я ваш друг, я хочу щоб ви росли, розвивалися, не боялися бути справжніми, поступово, але твердо йшли вперед до поставленої мети».

Очільник області поділився з юнаками і дівчатами – представниками різних куточків Вінниччини, секретами власного кар'єрного зростання, розповів про різні етапи роботи на відповідальних посадах, говорив про найближчі плани і закликав до співпраці.

«Наша команда працює відкрито і прозоро…Коли ти відкритий до людей,- це виснажує. Але тільки так можна бути в курсі всіх подій та вирішувати давно наболілі проблеми. Долучайтеся до роботи, ініціюйте добрі й цікаві справи і я обіцяю, що ми разом будемо над ними працювати. Створимо дорожню карту, втілимо в життя спільні напрацювання і результат можна буде побачити. Повірте, що у нас є для цього і досвід і потужності і бажання»,-запевнив голова ОДА.

В ході установчих зборів було затверджено кількісний склад Молодіжного Конгресу Вінниччини, обрано його керівництво та визначено основні напрямки роботи. Врахувавши пропозиції, учасники зібрання створили додатково адвокаційний та фінансовий відділи дорадчого органу, аби більш якісно захищати інтереси своїх громад.

Головою Молодіжного Конгресу Вінниччини, в результаті таємного голосування, обрано Марію Остапенко – представницю Молодіжної ради Брацлавської територіальної громади.

Учасники установчих зборів - представники молодіжний рад територіальних громад, громадських організацій, серед яких «Червоний Хрест», «Гармонія», «Українська асоціація студентів», СД-платформа, «ПангеяУльтіма», «Екологічна платформа», «Діли», «Платформа розвитку особистості», YMSA.Запрошені гості - Українська асоціація молодіжних рад, Студентська рада Вінниччини, Вінницька обласна рада старшокласників.

Організатором заходу виступив Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації.