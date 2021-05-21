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п’ятниця, 21 травня 2021, 10:12
Сьогодні стартує основна сесія ЗНО
21.05.2021 09:18
Укрінформ
Сьогодні стартує основна сесія ЗНО
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Світ
Суcпільcтво
Культура
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
Якісне життя
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