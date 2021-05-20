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четвер, 20 травня 2021, 11:20
Сьогодні святкують День вишиванки
20.05.2021 09:47
Укрінформ
Сьогодні святкують День вишиванки
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Культура
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
Якісне життя
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