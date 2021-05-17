Нові герої кампанії «Моршинська Спорт»

Лейля Аджаметова, Михайло Кохан, Марина Бех-Романчук, Сергій Ємельянов та їх перше правило тренувань в новій лімітованій серії “Моршинська Спорт”.

Моршинська продовжує популяризувати активний спосіб життя, підтримувати український спорт, знайомити нас з головними правилами тренувань та справжніми титулованими зірками міжнародних змагань, олімпійцями й паралімпійцями, які щодня працюють на імідж нашої країни у світі.

Цьогоріч головними героями кампанії стали: переможниця та призерка Паралімпійських ігор, п’ятиразова чемпіонка світу з легкої атлетики Лейля Аджаметова, чемпіон світу та Європи і рекордсмен U-18 з метання молота Михайло Кохан, призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади зі стрибків в довжину Марина Бех-Романчук та чемпіон літніх Паралімпійських ігор, світу та Європи з параканое Сергій Ємельянов.

“Четвертий рік поспіль в рамках кампаній “Моршинська Спорт” ми знайомимось зі спортсменами, які надихають йти до своєї мети, хай там що, долати перепони на шляху до великих і маленьких перемог та не зважати на труднощі. Кожен з них –– приклад для наслідування, справжня суперзірка та обличчя українського спорту. Всі вони –– гордість, мотивація та стимул працювати над собою.

Спорт –– це щоденна боротьба, змагання з собою, що потребує сил та наснаги. Тренуйтесь, слідкуйте за гідробалансом та дотримуйтесь правил героїв наших кампаній. Природна Моршинська у поєднанні із класною фізичною формою — запорука нових рекордів. Доведено найкращими з найкращих”, — розповідає директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

Природна вода з Моршинської долини, що розкинулась поблизу східного схилу Карпатського хребта, допомагає покращити результати тренувань, має ідеально збалансований мінеральний склад та на 100% сприймається організмом. Зручна Моршинська Спорт –– перше правило тренувань! Це не просто слова. Це щоденне відновлення гідробалансу. Це нові рекорди та звершення. Це ваша внутрішня і зовнішня краса, загартований дух та незмінне правило кожного дня.