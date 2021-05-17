25 травня оголосять імена переможців конкурсу «Честь професії-2021»

25 травня 2021 року відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу професійної журналістики «Честь професії». Дванадцятий рік поспіль конкурс нагороджує журналістів професійною премією медіагалузі, аби підкреслити особливу роль журналіста в суспільстві.

Церемонія нагородження переможців конкурсу «Честь Професії», як і минулого року, транслюватиметься онлайн на одній із соціальних платформ. Про особливості формату проведення церемонії розповіла координаторка конкурсу Наталія Терес.

«Вже другий рік ми не будемо проводити церемонію у звичному для нас і наших гостей форматі офлайну - із великою кількістю учасників та гостей. Минулого року ми спробували знайти варіант проведення заходу, який поєднує в собі і церемонію вручення нагород, і безпеку. Тому цього року буде офлайн-церемонія для фіналістів, яка транслюватиметься онлайн. 25 травня відбудеться зйомка вручення нагород, на яку запрошені фіналісти і лише по одному представнику від співавторів. Така обмеженість присутніх у кожній номінації дасть можливість слідкувати за дотриманням карантинних норм при зйомці. Кожна номінація, в якій лише по 5 людей, нагороджується та знімається окремо, тому це допоможе нам уникнути скупчень людей на локації. Співавтори та регіональні журналісти, які не зможуть приїхати у Київ на зйомку, матимуть змогу приєднатися до церемонії через ZOOM, щоб бути безпосередніми учасниками заходу та взяти участь у зйомці. Вручення ми будемо транслювати на одну із соціальних платформ для того, щоб співавтори, колеги, родичі та друзі могли в режимі реального часу дізнаватися разом із фіналістами імена переможців».

Також Наталя Терес зазначила, що на церемонії паралельно будуть знімати частину матеріалу для документального фільму. У минулому році, відмовившись від звичайної трансляції церемонії, організатори створили новий для конкурсу формат телепродукту – документальний фільм «Звичайні люди, які змінюють країну» на основі матеріалів-фіналістів конкурсу професійної журналістики «Честь професії» 2020 року. Цього року організатори запланували розкрити іншу тему. Що з цього вийде - побачимо вже у червні.

Для того, аби разом з фіналістами у реальному часі дізнатися імена переможців конкурсу, необхідно заповнити реєстраційну анкету. У відповідь на реєстрацію кожен отримає посилання на онлайн-трансляцію церемонії.

Реєстраційна анкета - https://forms.gle/ V4JPa5ySr3hzVZKh9

Нагадаємо, що за перемогу цьогоріч змагається 61 матеріал-фіналіст у 6 основних, 4 спеціальних номінаціях та за 7 спецпризів конкурсу. Усього на конкурс у 2021 році подано 812 матеріалів. З матеріалами переможців конкурсу з 2010 по 2020 роки можна ознайомитися за посиланням - https://cutt.ly/HlmWIJU.

Більше інформації щодо участі у конкурсі можна знайти на офіційному сайті. Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці у Facebook.

Організатор конкурсу – Національна асоціація медіа. Партнери конкурсу – Комісія з журналістської етики, платформа HelpSMI, школа UMES. Інформаційні партнери конкурсу – «Детектор медіа», «Довгий пес», Urban Space Radio, «Рубрика. Все по поличках», Інститут масової інформації, «Читомо», Happy Monday, ММР, ГУРТ.