Розлив Десни залишив чотири села на Чернігівщині без переправи

У Сосницькому районі Чернігівщини весняний розлив річки Десна залишив 4 села без поромного сполучення з центром громади.

Про це у щоденному зведенні повідомив Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"Внаслідок розливу р. Десна призупинено функціонування поромної переправи між смт Сосниця та населеними пунктами Сосницької ТГ (селами Пекарів, Кнути, Костирів, Синютин) Корюківського району", - ідеться у повідомленні.

Сполучення з названими селами здійснюється через Новгород-Сіверський район (тепер це - Коропська ТГ).

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Зазначається, що на Десні продовжується підняття рівнів води весняної повені. А от на Дніпрі її пік спостерігався ще 9-12 травня. Це було біля села Неданчичі Ріпкинської громади. Загалом на Дніпрі в межах області вода вийшла на низькі ділянки заплав.