Українці-рятівники євреїв під час Другої світової: триває онлайн-марафон історій
Нині 2659 українців удостоєні Державою Ізраїль цього високого звання. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.
Упродовж 11–13 травня Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з УІНП проводить онлайн-марафон, під час якого розповідає 26 історій порятунку з усіх регіонів України, презентує відеоісторії, зроблені на основі документальних фото, й ділиться контентом проєкту «Українці-Рятівники», який упродовж трьох років реалізується на його базі.
14 травня Україна вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.— Ukrinform (@UKRINFORM) May 12, 2021
Презентуємо тизер Всеукраїнського онлайн-марафону "Українці-Рятівники. Марафон історій" pic.twitter.com/YFvK09NGxW
У онлайн-марафоні беруть участь члени родин праведників, представники єврейських організацій, історики, а також музейники з Вінниччини, Волині, Закарпаття, Запоріжжя і області, Києва, Київщини, Луганщини, Одещини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини, Львівщини.