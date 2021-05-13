Українці-рятівники євреїв під час Другої світової: триває онлайн-марафон історій

14 травня 2021 р. Україна вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Нині 2659 українців удостоєні Державою Ізраїль цього високого звання. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

Упродовж 11–13 травня Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з УІНП проводить онлайн-марафон, під час якого розповідає 26 історій порятунку з усіх регіонів України, презентує відеоісторії, зроблені на основі документальних фото, й ділиться контентом проєкту «Українці-Рятівники», який упродовж трьох років реалізується на його базі.

14 травня Україна вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.



Презентуємо тизер Всеукраїнського онлайн-марафону "Українці-Рятівники. Марафон історій" pic.twitter.com/YFvK09NGxW — Ukrinform (@UKRINFORM) May 12, 2021

У онлайн-марафоні беруть участь члени родин праведників, представники єврейських організацій, історики, а також музейники з Вінниччини, Волині, Закарпаття, Запоріжжя і області, Києва, Київщини, Луганщини, Одещини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини, Львівщини.