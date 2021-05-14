Прорив у адресній логістиці «Delivery» - тренд в умовах пандемії або тест на хороший сервіс?

Ні для кого не секрет, що за рік життя в карантинних умовах звичні для нас відправка або отримання вантажу перестали асоціюватися з відвідуванням найближчого відділення логістичного оператора. Замовити та отримати через кур'єра тепер можна все: від документів до величезних металоконструкцій.

Як змінилась якість адресної логістики за цей період, ми поцікавилися у начальника відділу адресної логістики компанії «Delivery» Антона Олександровича Бондарчука.

- Антоне, розкажіть, будь ласка, яка питома вага адресної логістики у структурі перевезень компанії «Delivery»?

- «Delivery» - «великий кит» на ринку вантажоперевезень і сильний гравець у В2В сегменті ось уже 20 років. У структурі перевезень компанії частка адресної логістики займає 30%, тобто кожен третій клієнт замовляє адресний забір або доставку вантажу, і ми прогнозуємо зростання даного показника. Середня вага одного перевезення вантажу нашими клієнтами становить 248 кг, а середній розрахунок ваги одного забору та доставки вантажу - 233 кг і 454 кг відповідно. Щоб доставити/забрати вантаж з відділення, клієнту необхідно задіяти власний або залучити найманий транспорт, або скористатися послугами адресної логістики компанії. Щоб мінімізувати витрати клієнтів, «Delivery» сфокусувала відкриття своїх представництв переважно у промислових зонах, де зосереджені торгові та виробничі потужності діючих та потенційних клієнтів. Для тих клієнтів, які мають якусь віддаленість від наших представництв, ми пропонуємо додаткову послугу адресного забору/доставки вантажу. «Delivery» не ставить перед собою завдання заробити на адресній логістиці. Ми націлені полегшити життя клієнта, заощадити його час і гроші на пошук автомобіля, пропонуючи тим самим забір/ оставку вантажу за зваженими тарифами, безумовно забезпечуючи рентабельність даної послуги компанії. Тому тарифи на адресну логістику «Delivery» залишаються найвигіднішими серед інших операторів логістичного ринку. Так, наприклад, забір вантажу «по місту» вагою від 100 до 300 кг для клієнта «Delivery» буде коштувати 130 грн. Використовуючи будь-яке наймане вантажне таксі в обласних центрах України, вартість перевезення такого вантажу для клієнта складе мінімально від 280 грн.

Компанія пропонує своїм клієнтам варіанти здешевлення вартості послуги адресної логістики. Наприклад, адресна доставка вантажу при одночасному заборі вантажу на відправку у цього ж клієнта тарифікується зі знижкою 50%. Також, компанія пропонує клієнтам послугу збірної доставки вантажу, об'єднавши кілька партій вантажу в одну адресну доставку за умови, що весь вантаж знаходиться в одному відділенні. В такому випадку, клієнт додатково сплатить тільки 5 грн за оформлення кожної квитанції в замовлення на збірну доставку вантажу.

Компанія «Delivery» доставляє вантаж клієнтам у більш ніж 7300 населених пунктів, у 274 з яких ми здійснюємо доставку/забір за тарифом «по місту». І дана кількість населених пунктів зростає з відкриттям нових представництв компанії, яких на сьогодні 444.

- Як змінився попит на послуги адресної логістики «Delivery» за цей карантинний рік?

Якщо говорити в цифрах, то в першому кварталі 2021 року кількість заявок на доставку вантажу збільшилася на 53% і на 43% зріс попит на забирання вантажу у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року. Ми очікуємо, що позитивна динаміка збільшення попиту на дану послугу буде рости. У структурі перевезень компанії частка посилкового формату вантажу (до 30 кг) становить 24%, а частка вантажу понад 30 кг і палетного формату - 36% і 40% відповідно. Висока питома вага у структурі перевезень габаритного і палетного вантажу вимагає, безумовно, забору/доставки вантажу додатковим транспортом. І тут у клієнта є право вибору: привезти або забрати вантаж з відділення «Delivery» самостійно або сформувавши заявку на забір вантажу і скористатися послугою адресної логістики нашої Компанії. Запевняю, у другому варіанті клієнт економить час і гроші, а ми надаємо йому якісний сервіс.

У напрямку адресної логістики компанія «Delivery» активно розвивається і карантинний рік, з вимушеною необхідністю мінімізувати контакти з оточуючими і залишатися вдома, цьому істотно сприяв. У першу чергу в період карантину ми розглянули можливість переформатування частини наших представництв в центри зборів і доставок вантажу та збільшили парк постачальних машин. Для наших клієнтів ми розробили та інтегрували нові сервіси з адресної логістики: забір вантажу з металобаз автотранспортом з верхнім та бічним завантаженням; вечірні доставки вантажу; автоповернення вантажу у місто відправлення, у разі відмови отримувача забирати вантаж; забір/доставка напівпалет; адресна доставка легкових шин за спеціальним тарифом і цілий пакет послуг на велопрайс. Вважаю, що важливою частиною сервісу сьогодні стала цифровизація послуг (діджиталізація).

- До речі, щодо цифровізації. Нещодавно у вас вийшов реліз оновленого мобільного додатка Delivery. Розкажіть про нього.

- Все вірно! Розробляючи наш мобільний додаток, ми тримали фокус уваги, в першу чергу, на те, що повинні полегшити життя клієнтів, створюючи можливість управління послугами «в один клік» і в «кишені», а не тільки в особистому кабінеті клієнта. Так, наприклад, крім стандартних послуг пошуку відділень, виписки квитанції, трекінгу вантажу в мобільному додатку з'явилися і «одноклікові» зручні рішення, такі як повтор замовлення на забір вантажу і забір вантажу на кожен день. Клієнт у своєму смартфоні може легко й просто створити заявку на забирання / доставку вантажу, а також додати доставку вантажу у вже оформлену квитанцію.

Всім клієнтам «Delivery» рекомендую завантажити мобільний додаток та особисто переконатися у зручності та функціональності реалізації.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delivery.deliverymobile&hl=ru&gl=US

IOS: https://apps.apple.com/ru/app/delivery-auto/id908557251

- Рано чи пізно карантин закінчиться, обмеження знімуть. Як на Вашу думку буде розвиватися адресна логістика? Все-таки, підвищений попит на даний сервіс тільки на період карантину?

- Світ точно змінився і разом з ним змінилася культура споживання, частиною якої є і доставка. Клієнт добре розуміє вигоди і точно не буде витрачати свій час, віддаючи перевагу адресному забору/доставці вантажу.

За 20 років роботи на ринку України ми знаємо, що шлях до успіху в логістичному бізнесі лежить через якісний сервіс, зважену стабільну тарифну політику та гнучкість у роботі з ключовими клієнтами.

Сьогодні, «Delivery» активно працює у напрямку розвитку логістики, в тому числі адресної, а також над поліпшенням якості послуг, які ми надаємо.

Є ряд інноваційних рішень над якими завзято працює команда наших фахівців, але про них розповім після їх впровадження (посміхається, стукає по столу).

Ми впевнено дивимося у завтрашній день та прогнозуємо те, що у недалекому майбутньому кожен другий клієнт буде замовляти адресний забір/доставку вантажу «Delivery»!