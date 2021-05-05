У Могилеві-Подільському готується до відкриття новий кардіоцентр - голова Вінницької ОДА

На Вінниччині у Могилеві-Подільському в рамках програми Президента України «Велике будівництво» готується до відкриття новий кардіоцентр в місцевій окружній лікарні.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

«Великі плани на кардіоцентр Могилів-Подільської окружної лікарні. Уже протестували сучасний ангіограф - високоточне обладнання, яке дозволяє визначити, де саме у судинах порушений кровообіг. Скоро у Могилів-Подільському лікарі зможуть рятувати ще більше пацієнтів з інфарктом й інсультом», - написав Борзов.

За його словами, за кардіоцентром закріплені куратори - профільні фахівці, а саме, судинні хірурги та кардіохірурги обласної лікарні імені Миколи Пирогова.

Окрім того, досягнуто попередніх домовленостей про консультації з фахівцями інституту ім. Миколи Амосова. «Чекаємо «медичний десант» зі столиці. Фахівці будуть показувати майстерклас для місцевих кардіохірургів», - зазначив голова ОДА.

Очільник регіону також повідомив, що важливим є встановлення у Могилів-Подільській лікарні встановили кисневу станцію. Він підкреслив, що просить про такі дії керівництво кожної опорної лікарні, аби заклади не були залежними від кисневих балонів.

Також у цій ОЛІЛ є дизельний генератор - безперебійне джерело електроживлення і невдовзі мають відкрити ПРЛ-лабораторію. А також, на стадії завершення - реконструкція приймального відділення лікарні у рамках «Великого будівництва»,

Сергій Борзов висловив сподівання на підтримку проєкту зі створення кардіоцентру у Могилеві-Подільському з боку міського голови Могилів-Подільського Геннадія Глухманюка та народного депутата Геннадія Вацака.