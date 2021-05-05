УКРАЇНЦІ ЗА СВІТАМИ. Олексій Бобровников, Німеччина

Чимало українців виїжджають закордон у пошуках кращої долі. Працювати, навчатися, шукати щастя.

Стикаються з різними труднощами, але долають їх і додому часто не вертаються взагалі. Від чого тікають, що там знаходять, як викручуються, чи там насправді краще ніж удома, чи хочуть вернутися на батьківщину? І - головне - що має змінитися в Україні, щоби змусити людей масово вертатись додому?

Про це вони розповіли в інтерв'ю для проєкту Укрінформ TV "Українці за світами".