ICU отримала Global Banking & Finance Awards за онлайн ОВДП-трейдинг та управління активами

Фінансова група ICU отримала дві престижні міжнародні премії Global Banking & Finance Awards 2021. Зокрема, онлайн платформа з торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) ICU Trade названа «Кращою інноваційною торговельною платформою» України. Також група другий рік поспіль отримала нагороду за «Краще управління активами», повідомляє пресслужба ICU.

«Протягом тривалого часу український фондовий ринок відставав за темпами діджиталізації від банківського сектору. Але зростаючий клієнтський попит на цифрові брокерські послуги дав поштовх до створення таких інноваційних платформ, як ICU Trade. Ми стали першими, хто дав приватним інвесторам можливість торгувати ОВДП онлайн з миттєвими розрахунками.

Зростання кількості клієнтів і позитивний зворотний зв'язок вказують на те, що це було влучання точно в ціль. Але ми не зупиняємося та вже готуємося до запуску мобільного застосунку й розширення лінійки продуктів ICU Trade на корпоративні облігації та інвестиційні сертифікати», – зазначила керівниця відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU Євгенія Грищенко.

Лідерство на ринку управління активами ICU зберігає вже понад 10 років. Активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням групи в Україні перевищують 2.3 млрд грн, а кількість клієнтів наблизилася до 120 тис.

«Основа нашого успіху – це довгострокові та довірчі відносини з клієнтами, вибудувані завдяки нашим відмінним фінансовим результатам і високим стандартам сервісу. Фонди під нашим управлінням, серед яких найбільший облігаційний фонд в Україні, – лідери за прибутковістю, темпами зростання активів і кількістю клієнтів. У 2021 році ми продовжимо шукати ефективні інвестиційні рішення та розширювати лінійку наших інвестиційних продуктів», – сказав керуючий локальними активами в Україні групи ICU Григорій Овчаренко.

Нагороду Global Banking & Finance Awards у 2011 році заснувало відоме міжнародне бізнес-видання Global Banking & Finance Review. Щорічно його експерти аналізують бізнес-показники, довгострокову стратегію, корпоративне управління, соціальну відповідальність та інші показники компаній з понад 150 країн світу та обирають кращі в різних сферах. Повні результати премії за 2021 рік можна знайти на сайті видання.

Цьогоріч ICU також була визнана лідером сфери ринку капіталів та інвестиційного консалтингу (Best Capital Markets and Advisory firm) в Україні за версією міжнародного журналу Euromoney.

Довідка. Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.