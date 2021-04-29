Нова кампанія Morshynska Plus AntiOxi Water: Збагачена здоров'ям

Щоденна підтримка здоров’я та краси в новій серії відеороликів інноваційної мінеральної води з антиоксидантами та мікроелементами Morshynska Plus AntiOxi Water.

Нещодавно на полицях магазинів по всій Україні з’явилась вода нового покоління — Morshynska plus AntiOxi Water, збагачена антиоксидантом селеном та мікроелементами йодом, хромом та цинком. А сьогодні бренд презентував серію роликів, присвячених здоров’ю та красі. Головними героями відео стали фітнес-тренер Андрій Хомицький, топмодель Тетяна Рубан та балерина Анна Муромцева.

“Герої нової кампанії Morshynska plus AntiOxi Water танцюють, займаються спортом та моделінгом. Кожен — у власній стихії, у своєму ритмі. Всі вони — цінують свій час, слідкують за самопочуттям та зупиняються, аби відновити гідробаланс і розповісти, чому обирають саме AntiOxi Water.

Разом з Тетяною Рубан, Андрієм Хомицьким, Анною Муромцевою в відеороликах ми відповідаємо на питання сучасної людини: як підтримувати молодість клітин, нервову систему та загальний тонус організму? Як зберігати здоров’я в ритмі великого міста, особливо, в часи пандемії? Як відновлювати та насичувати тіло йодом, селеном, хромом та цинком щодня?

Morshynska plus AntiOxi Water — ще більш корисна вода, справжній тренд та інновація у сфері здорового способу життя. Мікроелементи у поєднанні антиоксидантами підтримують тіло, наповнюють силою, сприяють детоксу шкідливих речовин, омолоджують та зберігають вашу красу”, — розповідає директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

Morshynska Plus AntiOxi Water — наша улюблена природна мінеральна вода, збагачена антиоксидантами та мікроелементами, які блокують дію вільних радикалів і захищають клітини від негативного впливу зовнішнього середовища. Вода легко засвоюється, зміцнює імунну систему та підвищує її стійкість.

Morshynska plus AntiOxi Water наразі представлена у двох комбінаціях — селен+йод (Se+I) та селен+хром+цинк (Se+Cr+Zn). Обирайте свою в магазинах вашого міста, піклуйтесь та збагачуйте себе разом з Morshynska plus AntiOxi Water.