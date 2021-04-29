На Вінниччині завдяки «Великому будівництву» вперше за понад 50 років відремонтували шляхопровід

На Вінниччині завдяки програмі Президента «Велике будівництво» вдалось замінити шляхопровід, який не ремонтувався понад 50 років.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що капітально відремонтовано шляхопровід через залізницю на об’єкті «Великого будівництва» на дорозі національного значення Н-02 «(М-06)-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка» км 298+056 (м. Козятин).

«60 років попередній міст стояв без ремонту, демонтаж старих конструкцій зайняв чимало часу. Постійний рух електропотягів не давав можливості зводити споруду безпосередньо на місці її встановлення, тому міст збирали з металоконструкцій поряд з мостовою проймою. Потім три дні натягували на опори. Торік жителі Козятина просили мене відремонтувати міст. Минуло 9 місяців і для транспорту міст відкритий», - сказав Борзов.

Він скористався почесним правом першим проїхатись по відновленому шляхопроводу на вантажівці.

«У липні минулого року ми пообіцяли міському голові, що будуть виконані роботи до Великодня. Це дуже добре, що Служба автомобільних доріг виконує свої обіцянки. Хочу подякувати підрядникам, бо знаю, як було непросто працювати – під шляхопроводом пролягає залізнична колія з досить щільним графіком потягів. Коли ми були тут влітку минулого року, люди не вірили, що за програмою Президента «Велике будівництво» буде замінений шляхопровід, який не ремонтувався понад 50 років. Сьогодні маємо змогу спостерігати результат того процесу, який запустився після нашого візиту, адже коли є бажання – можна за досить короткі терміни реалізовувати такі важливі і необхідні людям інфраструктурні проекти», - зазначив голова ОДА.

Довжина відремонтованого шляхопроводу - 43,8 м. Після оновлення міст став ширшим - 9 м, тепер на ньому зможе розминатися великоваговий транспорт. Пішохідні переходи теж розширили. До того ж, міст став вищим за попередній - на 70 см.

Вартість усіх робіт - 128 млн грн.

Відповідно до проекту капремонту, заплановано ремонт та підсилення опор і влаштування нових підферменників, шафових та підпірних стінок та заміна металевої прогонової будови на нову металеву. Також відбулося влаштування гідроізоляції і водовідводу, верхнього шару покриття з ЩМА та покриття тротуарів і антикорозійний захист залізобетонних та металевих конструкцій.

Уздовж мосту встановлене оцинковане бар’єрне та перильне огородження, перевлаштовано контактну мережу, повітряну лінію ЛЕП-10, кабельну лінію КЛ-04, а також підходи до штучної споруди. На проїжджій частині нанесено розмітку.

За 3,5 місяці виконано значний обсяг робіт. Сергій Порожнюк – директор ТОВ «Мостобудівельний загін №112», що є генеральним підрядником будівництва запевняє, що всі роботи по облаштуванню мосту виконані згідно чинних вимог ДСТУ. До кінця літа 2021 року підрядники обіцяють повністю завершити капітальний ремонт мосту.