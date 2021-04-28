Тренди жіночого та чоловічого взуття 2021
Головні тенденції в світі модного взуття поточного року пропагують тотальну орієнтацію на комфорт. Непрактичність поступилася місцем більш розумним і прагматичним моделям. Зручні кросівки, платформи, масивні сандалі, тапочки - всі тренди ніби закликають нас до спокою, неспішності і максимальної розслабленості.
Чоловіча мода більш консервативна, ніж жіноча, їй притаманні більш приглушені гами, звичні моделі, мінімум декору. Ознайомитися з модними моделями чоловічого взуття можна за посиланням. Основні тенденції виглядають так:
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Як і раніше популярне спортивне взуття: кеди, кросівки, будь то для спорту або повсякденного носіння.
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Нової актуальності набувають лофери, особливо замшеві.
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Мінімалізм і монохромне виконання.
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Повернення ретро-моделей.
Модне жіноче взуття, підібрати яке можна тут, передбачає наступні тренди.
Платформи
Товсті підошви, натхненні дев'яностими, вже стали однією з найбільш популярних тенденцій сезону.
Об'єм, тиснення і плетіння
Модне в 2021 році взуття - виконана в техніці плетіння. Воно може мати елементи соломи, як в еспадрільях, і бути сплетене з товстої м'якої шкіри для створення об'ємного ефекту.
Сандалії
Ідеально доповнять будь-який наряд, який вже є у вашій шафі. Актуальні різні варіанти: лаконічні та з безліччю ремінців, масивні моделі і класичні біркеншток. Відомі бренди продемонстрували власні варіанти, причому часто поєднували їх з легкими сукнями.
В'єтнамки
Будучи кілька сезонів на піку популярності, витончені в'єтнамки на підборах або танкетці поступово перетворилися у взуття, притаманне кожному гардеробу, незалежно від того, наскільки уважно ви стежите за модою.
Балетки
У цьому сезоні дизайнери представили громадськості звичні балетки в різних формах:
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зі шкіри та сітки;
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з шнурівкою або зав'язками;
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з квадратним мисом;
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з декором у вигляді збірок.
Капці
Серед трендів взуття, схоже на домашнє. Воно ніби створене для того, щоб використовуватися як в приміщенні, так і на вулиці. Хто відмовиться від шикарних тапочок, які можна надіти в кафе?
Яскрава веселка
Fendi, Prada і Givenchy з'єднали свій одяг прет-а-порте з яскравим взуттям райдужних тонів, що нікого не залишить байдужим. Лаймовий, канарковий, неоновий синій внесуть свіжий подих в палітру вашого гардеробу.
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