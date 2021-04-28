Тренди жіночого та чоловічого взуття 2021

Головні тенденції в світі модного взуття поточного року пропагують тотальну орієнтацію на комфорт. Непрактичність поступилася місцем більш розумним і прагматичним моделям. Зручні кросівки, платформи, масивні сандалі, тапочки - всі тренди ніби закликають нас до спокою, неспішності і максимальної розслабленості.

Чоловіча мода більш консервативна, ніж жіноча, їй притаманні більш приглушені гами, звичні моделі, мінімум декору. Ознайомитися з модними моделями чоловічого взуття можна за посиланням. Основні тенденції виглядають так:

Як і раніше популярне спортивне взуття: кеди, кросівки, будь то для спорту або повсякденного носіння.

Нової актуальності набувають лофери, особливо замшеві.

Мінімалізм і монохромне виконання.

Повернення ретро-моделей.

Модне жіноче взуття, підібрати яке можна тут, передбачає наступні тренди.

Платформи

Товсті підошви, натхненні дев'яностими, вже стали однією з найбільш популярних тенденцій сезону.

Об'єм, тиснення і плетіння

Модне в 2021 році взуття - виконана в техніці плетіння. Воно може мати елементи соломи, як в еспадрільях, і бути сплетене з товстої м'якої шкіри для створення об'ємного ефекту.

Сандалії

Ідеально доповнять будь-який наряд, який вже є у вашій шафі. Актуальні різні варіанти: лаконічні та з безліччю ремінців, масивні моделі і класичні біркеншток. Відомі бренди продемонстрували власні варіанти, причому часто поєднували їх з легкими сукнями.

В'єтнамки

Будучи кілька сезонів на піку популярності, витончені в'єтнамки на підборах або танкетці поступово перетворилися у взуття, притаманне кожному гардеробу, незалежно від того, наскільки уважно ви стежите за модою.

Балетки

У цьому сезоні дизайнери представили громадськості звичні балетки в різних формах:

зі шкіри та сітки;

з шнурівкою або зав'язками;

з квадратним мисом;

з декором у вигляді збірок.

Капці

Серед трендів взуття, схоже на домашнє. Воно ніби створене для того, щоб використовуватися як в приміщенні, так і на вулиці. Хто відмовиться від шикарних тапочок, які можна надіти в кафе?

Яскрава веселка

Fendi, Prada і Givenchy з'єднали свій одяг прет-а-порте з яскравим взуттям райдужних тонів, що нікого не залишить байдужим. Лаймовий, канарковий, неоновий синій внесуть свіжий подих в палітру вашого гардеробу.

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