Кабінет СКТ у Гайсинській лікарні і приймальне відділення запрацюють у травні – ОДА

Питання облаштування кабінету СКТ у Гайсинській ЦРЛ не може відкладатись, позаяк приймальне відділення, де його мають встановити, повинне запрацювати у травні.

Про це під час робочої поїздки до Гайсина повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

Зазначається, що у ході робочого візиту, голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов відвідав Гайсинську центральну районну лікарню. Разом із головою Гайсинської районної державної адміністрації Людмилою Головашич та міським головою Анатолієм Гуком оглянули хід процесу реконструкції приймального відділення. Обговорили питання установки комп’ютерного томографа, який закуплений за кошти державної програми «Велике будівництво» Президента України і чекає на встановлення.

Наразі у медзакладі виникла проблема через те, що підприємці, які до цього надавали платні послуги комп’ютерної томографії у лікарні, виїжджаючи із орендованого кабінету, зняли двері, вікна, вентиляцію та силовий блок. Як пояснила заступниця головного лікаря Юлія Бурлакова, двері не перебували на балансі лікарні, тож, виходить, орендар забрав те, що належало йому по закону.

Але тепер на повне облаштування кабінету під комп’ютерний томограф (вентиляцію, рентгенозахист, двері та силовий блок) із міського бюджету доведеться виділяти ще понад мільйон гривень. І лише після отримання дозволу радіологічної служби спеціалісти МОЗу встановлять отриманий апарат СКТ.

«Ці роботи потрібно провести у найкоротші терміни, інакше обладнання віддадуть іншому медичному закладу. А без КТ жодна послуга в лікарні не буде оплачуватися», - наголосив Сергій Борзов.

В свою чергу очільник Гайсинської громади Анатолій Гук повідомив, що уже найближчими днями буде скликана термінова позачергова сесія, де вирішиться питання виділення коштів під облаштування кабінету СКТ у лікарні. Тож уже в травні реконструйоване приймальне відділення передадуть лікарям і воно запрацює.