Ірина Борзова: «Жодних рішень для молоді не прийматимуть без її участі – ВР прийняла закон»

Верховна Рада України 27 квітня прийняла Закон «Про основні засади молодіжної політики», який відкриває нові можливості для молоді. Співавтором законопроєкту є народна депутатка від «Слуги Народу» з Вінниччини – голова підкомітету з молодіжної політики, голова Вінницької обласної організації партії Ірина Борзова. Оновлення законодавства про молодіжну політику були в її програмі, коли вона балотувалась до Верховної Ради. Обіцянку виконано.

«На молодіжну політику взагалі не звертали уваги. Лише на свята посадовці говорили, що «молодь наше майбутнє», при цьому ніяких основ для розвитку молоді не закладали... Ми мали застаріле законодавство від початку 90-х років. Тому в своїй передвиборчій програмі я обіцяла новий закон про молодь та національний молодіжний фонд, який надаватиме грантову підтримку на реалізацію молодіжних проєктів», - зазначає Борзова.

Закон дозволить відкрити нові можливості у сфері молодіжної політики.

«Я добре пам’ятаю, як майже 10 років тому ми від Громадської організації «Розвиток. Розвиток» подавали на конкурс в міністерство проект «Вінницька студентська весна», але жодного разу не отримали підтримку. При цьому, учасниками фестивалю щороку були тисячі молодих людей. Просто ці всі конкурси були не прозорими, їх вигравали тільки «свої». Закон дозволить змінити підхід до фінансування молодіжних проектів та ініціатив і зробити для всіх рівні умови. Створюється спеціалізована установа для підтримки проектів та організацій. - Український молодіжний фонд», - розповідає народна депутатка.

На грантову підтримку Українського молодіжного фонду (УМФ) зможуть претендувати: фізичні особи – молодь; молодіжні та дитячі громадські об’єднання; молодіжні працівники та центри; молодіжні ради; органи студентського самоврядування та неформальні молодіжні об’єднання.

Фонд буде наповнюватись не лише за рахунок бюджетних коштів, але й передбачена можливість залучення цільових грантів та міжнародної допомоги.

«Молода людина зможе отримати від держави грант на свій проєкт. Сама процедура буде максимально простою. До прийняття закону, отримати фінансування могли лише громадські організації», - відмітила Ірина Борзова.

Крім фінансування проєктів, Український молодіжний фонд видаватиме й інституційні гранти – це гроші молодіжним організаціям на їхню поточну діяльність та розвиток: оренду офісу, виплату заробітних плат тощо. Створення Фонду дасть можливість залучати на підтримку проєктів, окрім тих 30-40 мільйонів гривень, що є зараз у держави, додатково ще 10-30 мільйонів від міжнародних і українських донорів.

За словами Ірини Борзової, закон враховує положення європейської хартії та закладає інституційні основи для реалізації молодіжної політики.

«Оновленим законом передбачено створення молодіжних рад при місцевих органах влади. Для роботи над молодіжними питаннями керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування зможуть призначати радників на громадських чи інших засадах. А при Кабінеті міністрів створюється Національна рада з питань молоді. Молодь нарешті отримує шанс брати участь у формуванні політики та донести до влади свої бачення. Нацрада формуватиметься на 2 роки з числа 24 представників. На регіональному та місцевому рівнях передбачено створення Молодіжних рад», - пояснює Ірина Борзова.

Важливий пункт закону – створення інфраструктури молодіжної роботи. З’явиться можливість створити більше місць для молодіжної роботи. Водиться нове поняття – молодіжний працівник. Це особи, які пройшли навчання за спеціалізованою програмою та можуть фахово здійснювати молодіжну роботу. Передбачено створення молодіжних центрів на Всеукраїнському, обласному та місцевому рівнях. Буде більше центрів, креативних просторів, щоб молодь мала місце для проведення заходів або організації корисного дозвілля, кворінгів, лекцій. Молодіжні «простори» можна буде створювати в бібліотеці або Будинку культури.

Ірина Борзова каже, що відтепер молодіжна політика більше не буде просто красивим гаслом і порожніми словами. Позаяк у законі закладаються такі інструменти, які дозволять кожній молодій людині озвучувати про свої проблеми, а владі – допомагати їх вирішувати.