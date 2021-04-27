На Чернігівщині облаштовують тимчасову об'їзну дорогу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Чернігівській області у Фейсбуці.
Зазначається, що на тимчасовій об’їзній завершується процес стабілізації ґрунту, незабаром розпочнеться її асфальтування. Після цього старий міст буде реконструйовано, а рух автомобільного транспорту пустять по тимчасовій переправі.
Мостовий перехід через річку Лисогір був збудований у 1969 році і зараз його стан оцінюється як передаварійний. Підрядна компанія «Синергія-Міст» в ході «Великого будівництва» повністю реконструює споруду відповідно до сучасних норм навантаження та безпеки дорожнього руху.
У 2021 році у Чернігівській області проводяться масштабні роботи з капітального ремонту на автомобільній дорозі національного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Поступово планується оновити усю ділянку траси по території області, а це 143 км.
Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше заявив, що у 2021 році в Україні планується побудувати, реконструювати та відремонтувати 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, в тому числі мостів.