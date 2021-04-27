Стартував прийом заявок на здобуття стипендії імені Ірини Бекешкіної для студенток-соціологинь

Фонд «Демократичні Ініціативи» імені Ілька Кучеріва за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» оголосив конкурс на здобуття стипендії імені Ірини Бекешкіної для студенток та аспіранток спеціальності соціологія на проходження стажування у Фонді.

Про це нам повідомили у пресслужбі Фонду.

Стипендія присвячена пам’яті видатної української соціологині Ірини Бекешкіної, яка зробила значний внесок у розвиток соціології та розбудову громадянського суспільства в Україні.

Щомісячну стипендію, 6500 грн на навчання у Фонді, отримають п’ять претенденток.

«Ми прагнемо аби наша країна рухалася у напрямку гендерної рівності та більшого політичного представництва жінок», - йдеться у пресрелізі Фонду.

«Ми хочемо, щоб ці соціологині, вони залишалися соціологинями, тому ми популяризуємо цю професію, щоб вони не розчарувалися в ній, щоб вони продовжували справу соціології Ірини Бекешкіної», - розповів нам Юрій Горбань, прессекретар Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Стажування триватиме 5 місяців, з липня до листопада 2021 року, з них три дистанційно і два очно у Фонді. Організатори передбачають фінансову підтримку для учасниць з регіонів на час перебування у Києві.

У конкурсі можуть взяти участь студентки бакалаврату, магістратури або аспірантури спеціальності соціологія або ж ті, хто завершив навчання не пізніше року від початку прийому заявок. Основні вимоги до учасниць: зацікавлені у діяльності громадських організацій, написанні аналітичних матеріалів та популяризації соціології. Пріоритет надаватиметься апліканткам без попереднього досвіду роботи у громадському секторі.

Кінцевий термін прийому заявок – 10 травня 2021 року. Для участі потрібно надіслати мотиваційний лист, CV та приклад наукової записки. У три етапи конкурсна комісія, що складається з працівників Фонду, обере п’ятьох найкращих претенденток. Вони зможуть долучитися до діяльності Фонду у підготовці організаційних заходів, прослухати тренінги від співробітників Фонду та запрошених експертів і головне, навчитися писати власні аналітичні матеріали.

«Учасниці отримують хороший поштовх у своєму професійному зростанні, тому що у нас будуть дуже хороші тренери, ментори по напрямках: це підготовка аналітика, друге, це соціологія, як писати заявки на грант – тобто такий дуже хороший для цих стипендіаток концентрований тренінг. Друге, це підтвердження документального того, що вони стали лауреатками цієї премії, вони отримують сертифікат, який зможуть долучати до свого резюме. Це теж я думаю плюс для їхньої кар’єри. Третє – це якась публічність», - зазначає Юрій Горбань.

Результатом стажування кожної зі стипендіаток буде опублікований аналітичний матеріал, підготовлений за менторства аналітиків Фонду, повідомляється у пресрелізі.

Детальніше про стажування можна дізнатися на сайті організації - https://dif.org.ua/article/konkurs-na-zdobuttya-stipendii-imeni-irini-bekeshkinoi-dlya-studentok-ta-aspirantok-spetsialnosti-sotsiologiya

Окрім стипендії у Фонді "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка з клопотанням про вшанування пам’яті Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста. Також в організації планують видати книгу про соціологиню.

Видатна українська соціологиня і директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна померла 21 березня 2021 року у віці 68 років.

Довідка.

Ірина Ериківна Бекешкіна народилася 4 лютого 1952 року.

Закінчила філософський факультет Київського університету імені Т. Г. Шевченка і аспірантуру Інституту філософії АН УРСР. Кандидат філософських наук.

Працювала науковим редактором журналу «Філософська думка», молодшим і старшим науковим співробітником Інституту філософії АН УРСР. З 1991 року – науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

З 1996 року – заступник директора (нині директор) Фонду »Демократичні ініціативи», з 2001 року – його науковий керівник. Науковий редактор бюлетеню «Політичний портрет України» фонду «Демократичні ініціативи».

У 2007 та 2008 роках потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус».

Також Бекешкіна розробила: структурну модель особистості як об’єкту комплексного дослідження; концепції електоральної поведінки, її особливостей в Україні.

Автор більш за 100 наукових праць та великої кількості публікацій у ЗМІ.