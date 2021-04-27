На Вінниччині у Райгородській громаді запрацював новий ЦНАП

На Вінниччині у понеділок, 26 квітня, в Райгородській громаді Гайсинського району запрацював новий ЦНАП. У ході робочої поїздки його відвідав голова ОДА Сергій Борзов.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Приємно, коли наші громади мають зміни на краще. Люди бачать результат, а значить не даремно працює влада на місцях. Приклад ефективної роботи є у Райгородській громаді - там відкрили Центр надання адміністративних послуг», - зазначив Борзов.

Відкриття нового ЦНАПу стало можливим завдяки програмі U-LEAD з Європою «Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, покращення якості надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування».

Райгородська сільська рада є правонаступником Мельниківської сільської ради та Ситковецької селищної ради, які стали переможцями 4 раунду у відборі громад зі створення ЦНАП Програми U-LEAD з Європою. Вона й надала допомогу у розробці дизайну приміщення, експерти сприяли інституційному створенню ЦНАП.

Тут облаштували 14 робочих місць в приміщенні ЦНАП в смт. Ситківцях, у центрі громади в селі Райгород - територіальний підрозділ ЦНАП, віддалені робочі місця у селах Мельниківці та Нові Обіходи. На капітальний ремонт приміщення було залучено 1, 340 млн грн з бюджету Ситковецької селищної ради, 300 тис грн - з бюджету Мельниківської сільської ради.

На початковому етапі у Центрі надаватимуть 136 адміністративних послуг, зокрема, реєстрацію місця проживання, нерухомого майна, послуги соціального характеру, прийматимуть працівники пенсійного фонду та центру зайнятості.