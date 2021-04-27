На Вінниччині в «будинку-привиді» для військових після 14 років простою запустили ліфт

На Вінниччині в м. Гайсин у «будинку-привиді» для військових після 14 років простою запустили ліфт.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що 26 квітня голова ОДА Сергій Борзов побував з робочою поїздкою у м. Гайсин, де вперше за 14 років запрацював ліфт у дев’ятиповерхівці.

«Він працював один (!) день – 5 вересня 2007 року, коли ордери на квартири новим власникам вручав особисто президент Віктор Ющенко», – повідомив голова ОДА.

У цій дев’ятиповерхівці на три під’їзди – 96 квартир – живуть військові, більшість – із 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка в/ч А1619, що базується у Гайсині.

Про «будинок-привид» для військових Сергію Борзову розповіли під час виїзного прийому громадян, що відбувся в липні минулого року. З проханням про допомогу до голови ОДА звернувся Віталій Горобець, який живе у «будинку-привиді» на восьмому поверсі.

«Чому ліфт працював один день? Бо коли у 2007 році приїхав Ющенко, то йому показали дві більш-менш готові квартири – на 2 і на 6 поверсі. Коли президент поїхав – ліфти одразу вимкнули. А ще ж чотири роки не було води – люди носили її у відрах. Недалеко пробурили свердловину, але вода там була зелена, тому пити купували або носили з криниць… Лише згодом місто підключило до централізованого водопостачання. Досі ми не можемо знайти документи: у кого будинок на балансі? Всюди звертались, навіть у 2011 році виступали у пресцентрі Верховної Ради…», – пояснив Віталій Горобець.

На дев’ятому поверсі цього будинку живе Володимир Бойко, який кілька разів був в АТО, унаслідок чого має серйозні проблеми зі здоров’ям. Після чергової операції спускався на милицях і впав. Крик почули сусіди, знесли його на руках, бо ж ліфт не працює, викликали «швидку». Діагноз – перелом стегнової кістки.

Жителі зверталися у підприємство «Вінницяліфт», зібрали гроші і сплатили за технічне обстеження ліфтів 4700 грн. Але виявилось, що дев’ятиповерхівка нікому не була передана на баланс – такий собі будинок-привид. Хоча 73 % квартир – це службове житло, яке належить Міноборони, а 17% – міська власність.

«Ліфтова епопея» тривала дев’ять місяців.

«Первинну документацію знайшли, але це не вирішувало проблеми із ліфтами. Якщо ініціювати передачу будинку з балансу Міністерства оборони до міської влади, тоді напряму – без подальшого втручання Києва, мешканці зможуть вирішувати наболілі питання з міським головою. А зі створенням ОСББ з’являється право самим вирішувати проблеми будинку. Не лише з ліфтом. За моїм дорученням облдержадміністрація виготовила технічну документацію на реконструкцію ліфтів. 14 років без ліфта, без документів… Але ж і документи можна знайти, і ліфти запустити. Якщо захотіти», – наголосив Сергій Борзов.

Знайшли 400 тисяч на ремонті роботи: з районного бюджету – 282,1 тис. грн. та міського бюджету – 117,9 тис. грн. ТОВ «Промавтоматика» замінила внутрішньобудинкові мережі електрозабезпечення та електричного обладнання (електрощитова, лічильники тощо). ТОВ «Рембудмонтаж ВВС» замінила конструктивні елементи 3-х ліфтів (троси, моторне обладнання тощо).

30 березня на загальних зборах мешканці вирішили створити ОСББ. Наразі проводяться реєстраційні процедури, обласна державна адміністрація здійснюватиме і надалі юридичний супровід цих процесів.