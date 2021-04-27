KEBA входить до числа провідних європейських виробників настінних зарядних станцій

Лінц - KEBA, продавши більше 250 000 настінних зарядних станцій, зарекомендувала себе як один з найбільших виробників зарядних пристроїв для гібридних та електромобілів. «В області виробництва інтелектуальних і екологічно безпечних зарядних пристроїв KEBA є експертом процвітаючої галузі», - повідомляє Крістоф Кноглер, генеральний директор KEBA Energy Automation. У своєму підрозділі Energy Automation австрійський експерт по автоматизації KEBA AG спеціалізується на зарядних станціях і системах управління опаленням.

Понад десятиліття успіху

KEBA - не тільки визнаний виробник зарядних пристроїв. Компанія успішно працює в цьому секторі більше 10 років і, таким чином, відіграє новаторську роль в області зарядної інфраструктури для гібридних та електромобілів.

Більше 250 000 настінних зарядних станцій – від Австрії по всьому світу

Кількість зарядних станцій, виготовлених на сьогоднішній день, є доказом того, наскільки добре з тих пір розвивався підрозділ електричної мобільності KEBA. На початку 2021 року було перевищено значну позначку в 250 000 настінних зарядних cтанцій, що зробило KEBA одним з найбільших виробників настінних зарядних станцій у Європі. Вони виготовляються в Лінці / Австрія.

Про KEBA Electric Mobility

KEBA - один з провідних світових виробників інтелектуальних зарядних станцій. Австрійський експерт по автоматизації почав займатися електричною мобільністю 10 років тому, ставши піонером в області настінних зарядних станцій. KeContact P30 дозволяє заряджати електромобілі безпечно і надійно. Завдяки різноманітності інтерфейсів також можливе створення мережі, що робить настінну станцію високоінтелектуальним центром зв'язку та управління.

www.keba.com/emobility

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