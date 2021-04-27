Карантин по-українськи: взірець або предмет для критики? Інфографіка

Минуло понад рік, як Україна разом з усім світом опинилася в новій реальності. Ковід вніс багато корективів у звичне життя: масковий режим, дистанція, антисептики при вході у будь-який магазин – ці протиепідемічні правила стали вже елементами етикету.

Через закриті кордони з боку ЄС більшість українців позбавлена можливості порівняти протиепідемічні заходи в нашій та інших країнах на власному досвіді. Проте обмеження які продовжують діяти в країнах Євросоюзу, більш жорсткіші, ніж в Україні. Те, що в них називають пом’якшенням – в Україні це норми «червоної зони». Переконайтеся самі.

Франція

У зв’язку з третьою хвилею пандемії з початку квітня по всій країні посилили обмеження а саме:

школи закрили, учнів перевели на дистанційне навчання принаймні до кінця квітня.

закриті магазинів другої необхідності по всій країні

дозволено займатися спортом на відкритому повітрі в радіусі не більше 10 км від свого будинку

не можна їздити в інші частини країни без поважної причини

якщо покинув домівку, то доведеться заповнити форму, щоб пояснити, чому це зроблено. Немає причини – штраф

з 19:00 до 6:00 діє комендантська година, людей просять працювати дистанційно

Пом’якшення карантинних заходів планують з 3 травня – будуть скасовані деякі обмеження на поїздки. З середини травня переглянуть і інші заборони.

Німеччина

Внаслідок збільшення рівня захворюваності країну очікує «перехідний локдаун». У такому режимі країна буде жити мінімум до кінця травня або навіть до середини червня.

Обмеження:

у регіонах, які перевищили коефіцієнт захворюваності в 100 на 100 000 населення протягом трьох днів, обмежать соціальні контакти.

сім'я зможе зустрічатися лише з одним представником іншого домогосподарства.

скрізь введуть комендантську годину в нічний час (раніше це було на розсуд місцевої влади).

всі магазини й культурні установи будуть зачинені

ресторани, бари закриті

Якщо коефіцієнт захворюваності перевищить 200, регіони повинні будуть знову закрити школи й дитячі сади.

По всій Німеччині люди повинні носити клінічні маски – фільтрувальні лицеві респіратори (відомі як маски FFP2), у магазинах та в громадському транспорті.

До речі, у деяких федеральних землях, щоб не зачиняти повністю непродуктові магазини, перукарні, салони краси, громадян зобов’язали робити тест перед візитом туди. Або навіть на місці – результат буде за 15 хвилин. Кожен громадянин Німеччини має право на один безплатний тест на тиждень.

Італія

До 30 квітня всі регіони Італії перебувають у червоній або помаранчевій зонах – двох категоріях найвищого ризику.

У червоних зонах:

всі школи та університети закриті

люди можуть пересуватися лише із суттєво важливих причин

відкриті тільки найважливіші магазини, а ресторани, кафе та бари можуть запропонувати їжу навинос або доставку

У помаранчевих зонах

ресторани, кафе та бари можуть запропонувати їжу навинос або доставлення.

магазини, перукарні, косметологічні кабінети залишаються відкритими

школи можуть залишатися відкритими (з частковим дистанційним навчанням для старших учнів)

По всій країні

діє комендантська година з 22:00 до 05:00

заборонені всі необов’язкові поїздки між регіонами

маски вимагають надягати в усіх громадських місцях, у приміщенні та на відкритому повітрі

Греція

Попри послаблення деяких карантинних заходів, у країні продовжує діяти такі обмеження:

загальнонаціональна комендантська година з 21:00 до ранку – як у вихідні, так і протягом тижня

перукарні та салони краси можуть працювати лише за записом

парки відкриті для відвідувачів за умови дотримання соціальної дистанції та носіння маски

зачинені спортзали

Проте із 14 травня для всіх мандрівників грецький уряд оголосив про відкриття кордонів, зокрема й з України, які зробили щеплення або які нададуть негативний тест на коронавірус.

Польща

У Польщі діють такі обмеження:

Магазини, що не є необхідними, закриті

Існує суворе обмеження на кількість людей, що впускають до крамниць першої потреби.

Перукарні, салони краси та спортивні заклади не працюють

Навчання і робота дистанційно

Кафе і ресторани зачинені

Заборонені культурні і спортивні заходи

Діє система штрафування за порушення карантинних заходів

Але є і деякі послаблення, а саме:

З 19 квітня відновили роботу дитячі садочки

Дозволено заняття спортом просто неба, але за умови участі не більше як 25 осіб

Чехія

В Країні діють такі обмеження:

Закриті спортзали

Середні школи та університети навчаються дистанційно

Дитячі садочки відкриють лише на дошкільний рік.

Зачинені перукарні і салони краси

Всі працюють дистанційно

Заборонені культурні і спортивні заходи

Закриті другорядні магазини

Зачинені ресторани і кафе

З 12 квітня школи відновили свою роботу для учнів початкових класів. Також магазинам канцтоварів та дитячого одягу, а також фермерським ринкам дозволили відкриватися.

Іспанія

В країні діють такі обмеження: