Карантин по-українськи: взірець або предмет для критики? Інфографіка

Карантин по-українськи: взірець або предмет для критики? Інфографіка

Укрінформ

Минуло понад рік, як Україна разом з усім світом опинилася в новій реальності. Ковід вніс багато корективів у звичне життя: масковий режим, дистанція, антисептики при вході у будь-який магазин – ці протиепідемічні правила стали вже елементами етикету.

Через закриті кордони з боку ЄС більшість українців позбавлена можливості порівняти протиепідемічні заходи в нашій та інших країнах на власному досвіді. Проте обмеження які продовжують діяти в країнах Євросоюзу, більш жорсткіші, ніж в Україні. Те, що в них називають пом’якшенням – в Україні це норми «червоної зони». Переконайтеся самі.

Франція

У зв’язку з третьою хвилею пандемії з початку квітня по всій країні посилили обмеження а саме:

  • школи закрили, учнів перевели на дистанційне навчання принаймні до кінця квітня.
  • закриті магазинів другої необхідності по всій країні
  • дозволено займатися спортом на відкритому повітрі в радіусі не більше 10 км від свого будинку
  • не можна їздити в інші частини країни без поважної причини
  • якщо покинув домівку, то доведеться заповнити форму, щоб пояснити, чому це зроблено. Немає причини – штраф
  • з 19:00 до 6:00 діє комендантська година, людей просять працювати дистанційно

Пом’якшення карантинних заходів планують з 3 травня – будуть скасовані деякі обмеження на поїздки. З середини травня переглянуть і інші заборони.

Німеччина

Внаслідок збільшення рівня захворюваності країну очікує «перехідний локдаун». У такому режимі країна буде жити мінімум до кінця травня або навіть до середини червня.

Обмеження:

  • у регіонах, які перевищили коефіцієнт захворюваності в 100 на 100 000 населення протягом трьох днів, обмежать соціальні контакти.
  • сім'я зможе зустрічатися лише з одним представником іншого домогосподарства.
  • скрізь введуть комендантську годину в нічний час (раніше це було на розсуд місцевої влади).
  • всі магазини й культурні установи будуть зачинені
  • ресторани, бари закриті

Якщо коефіцієнт захворюваності перевищить 200, регіони повинні будуть знову закрити школи й дитячі сади.

По всій Німеччині люди повинні носити клінічні маски – фільтрувальні лицеві респіратори (відомі як маски FFP2), у магазинах та в громадському транспорті.

До речі, у деяких федеральних землях, щоб не зачиняти повністю непродуктові магазини, перукарні, салони краси, громадян зобов’язали робити тест перед візитом туди. Або навіть на місці – результат буде за 15 хвилин. Кожен громадянин Німеччини має право на один безплатний тест на тиждень.

Італія

До 30 квітня всі регіони Італії перебувають у червоній або помаранчевій зонах – двох категоріях найвищого ризику.

У червоних зонах:

  • всі школи та університети закриті
  • люди можуть пересуватися лише із суттєво важливих причин
  • відкриті тільки найважливіші магазини, а ресторани, кафе та бари можуть запропонувати їжу навинос або доставку

У помаранчевих зонах

  • ресторани, кафе та бари можуть запропонувати їжу навинос або доставлення.
  • магазини, перукарні, косметологічні кабінети залишаються відкритими
  • школи можуть залишатися відкритими (з частковим дистанційним навчанням для старших учнів)

По всій країні

  • діє комендантська година з 22:00 до 05:00
  • заборонені всі необов’язкові поїздки між регіонами
  • маски вимагають надягати в усіх громадських місцях, у приміщенні та на відкритому повітрі

Греція

Попри послаблення деяких карантинних заходів, у країні продовжує діяти такі обмеження:

  • загальнонаціональна комендантська година з 21:00 до ранку – як у вихідні, так і протягом тижня
  • перукарні та салони краси можуть працювати лише за записом
  • парки відкриті для відвідувачів за умови дотримання соціальної дистанції та носіння маски
  • зачинені спортзали

Проте із 14 травня для всіх мандрівників грецький уряд оголосив про відкриття кордонів, зокрема й з України, які зробили щеплення або які нададуть негативний тест на коронавірус.

Польща

У Польщі діють такі обмеження:

  • Магазини, що не є необхідними, закриті
  • Існує суворе обмеження на кількість людей, що впускають до крамниць першої потреби.
  • Перукарні, салони краси та спортивні заклади не працюють
  • Навчання і робота дистанційно
  • Кафе і ресторани зачинені
  • Заборонені культурні і спортивні заходи
  • Діє система штрафування за порушення карантинних заходів

Але є і деякі послаблення, а саме:

  • З 19 квітня відновили роботу дитячі садочки
  • Дозволено заняття спортом просто неба, але за умови участі не більше як 25 осіб

Чехія

В Країні діють такі обмеження:

  • Закриті спортзали
  • Середні школи та університети навчаються дистанційно
  • Дитячі садочки відкриють лише на дошкільний рік.
  • Зачинені перукарні і салони краси
  • Всі працюють дистанційно
  • Заборонені культурні і спортивні заходи
  • Закриті другорядні магазини
  • Зачинені ресторани і кафе

З 12 квітня школи відновили свою роботу для учнів початкових класів. Також магазинам канцтоварів та дитячого одягу, а також фермерським ринкам дозволили відкриватися.

Іспанія

В країні діють такі обмеження:

  • комендантська година з 23:00 до 06:00, хоча регіони за бажанням можуть перенести її на 22:00
  • Дозволяється зустрічатися максимум шістьом людям у відкритих громадських приміщеннях, чотирьом – у закритих зонах
  • Будь-яка особа старше шести років повинна носити маску у всіх приміщеннях загального та внутрішнього простору
  • Навчання і робота дистанційно
  • В Іспанії дозволили відновити подорожі між різними провінціями – і це велика радість для місцевих.
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