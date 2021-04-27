Карантин по-українськи: взірець або предмет для критики? Інфографіка
Минуло понад рік, як Україна разом з усім світом опинилася в новій реальності. Ковід вніс багато корективів у звичне життя: масковий режим, дистанція, антисептики при вході у будь-який магазин – ці протиепідемічні правила стали вже елементами етикету.
Через закриті кордони з боку ЄС більшість українців позбавлена можливості порівняти протиепідемічні заходи в нашій та інших країнах на власному досвіді. Проте обмеження які продовжують діяти в країнах Євросоюзу, більш жорсткіші, ніж в Україні. Те, що в них називають пом’якшенням – в Україні це норми «червоної зони». Переконайтеся самі.
Франція
У зв’язку з третьою хвилею пандемії з початку квітня по всій країні посилили обмеження а саме:
- школи закрили, учнів перевели на дистанційне навчання принаймні до кінця квітня.
- закриті магазинів другої необхідності по всій країні
- дозволено займатися спортом на відкритому повітрі в радіусі не більше 10 км від свого будинку
- не можна їздити в інші частини країни без поважної причини
- якщо покинув домівку, то доведеться заповнити форму, щоб пояснити, чому це зроблено. Немає причини – штраф
- з 19:00 до 6:00 діє комендантська година, людей просять працювати дистанційно
Пом’якшення карантинних заходів планують з 3 травня – будуть скасовані деякі обмеження на поїздки. З середини травня переглянуть і інші заборони.
Німеччина
Внаслідок збільшення рівня захворюваності країну очікує «перехідний локдаун». У такому режимі країна буде жити мінімум до кінця травня або навіть до середини червня.
Обмеження:
- у регіонах, які перевищили коефіцієнт захворюваності в 100 на 100 000 населення протягом трьох днів, обмежать соціальні контакти.
- сім'я зможе зустрічатися лише з одним представником іншого домогосподарства.
- скрізь введуть комендантську годину в нічний час (раніше це було на розсуд місцевої влади).
- всі магазини й культурні установи будуть зачинені
- ресторани, бари закриті
Якщо коефіцієнт захворюваності перевищить 200, регіони повинні будуть знову закрити школи й дитячі сади.
По всій Німеччині люди повинні носити клінічні маски – фільтрувальні лицеві респіратори (відомі як маски FFP2), у магазинах та в громадському транспорті.
До речі, у деяких федеральних землях, щоб не зачиняти повністю непродуктові магазини, перукарні, салони краси, громадян зобов’язали робити тест перед візитом туди. Або навіть на місці – результат буде за 15 хвилин. Кожен громадянин Німеччини має право на один безплатний тест на тиждень.
Італія
До 30 квітня всі регіони Італії перебувають у червоній або помаранчевій зонах – двох категоріях найвищого ризику.
У червоних зонах:
- всі школи та університети закриті
- люди можуть пересуватися лише із суттєво важливих причин
- відкриті тільки найважливіші магазини, а ресторани, кафе та бари можуть запропонувати їжу навинос або доставку
У помаранчевих зонах
- ресторани, кафе та бари можуть запропонувати їжу навинос або доставлення.
- магазини, перукарні, косметологічні кабінети залишаються відкритими
- школи можуть залишатися відкритими (з частковим дистанційним навчанням для старших учнів)
По всій країні
- діє комендантська година з 22:00 до 05:00
- заборонені всі необов’язкові поїздки між регіонами
- маски вимагають надягати в усіх громадських місцях, у приміщенні та на відкритому повітрі
Греція
Попри послаблення деяких карантинних заходів, у країні продовжує діяти такі обмеження:
- загальнонаціональна комендантська година з 21:00 до ранку – як у вихідні, так і протягом тижня
- перукарні та салони краси можуть працювати лише за записом
- парки відкриті для відвідувачів за умови дотримання соціальної дистанції та носіння маски
- зачинені спортзали
Проте із 14 травня для всіх мандрівників грецький уряд оголосив про відкриття кордонів, зокрема й з України, які зробили щеплення або які нададуть негативний тест на коронавірус.
Польща
У Польщі діють такі обмеження:
- Магазини, що не є необхідними, закриті
- Існує суворе обмеження на кількість людей, що впускають до крамниць першої потреби.
- Перукарні, салони краси та спортивні заклади не працюють
- Навчання і робота дистанційно
- Кафе і ресторани зачинені
- Заборонені культурні і спортивні заходи
- Діє система штрафування за порушення карантинних заходів
Але є і деякі послаблення, а саме:
- З 19 квітня відновили роботу дитячі садочки
- Дозволено заняття спортом просто неба, але за умови участі не більше як 25 осіб
Чехія
В Країні діють такі обмеження:
- Закриті спортзали
- Середні школи та університети навчаються дистанційно
- Дитячі садочки відкриють лише на дошкільний рік.
- Зачинені перукарні і салони краси
- Всі працюють дистанційно
- Заборонені культурні і спортивні заходи
- Закриті другорядні магазини
- Зачинені ресторани і кафе
З 12 квітня школи відновили свою роботу для учнів початкових класів. Також магазинам канцтоварів та дитячого одягу, а також фермерським ринкам дозволили відкриватися.
Іспанія
В країні діють такі обмеження:
- комендантська година з 23:00 до 06:00, хоча регіони за бажанням можуть перенести її на 22:00
- Дозволяється зустрічатися максимум шістьом людям у відкритих громадських приміщеннях, чотирьом – у закритих зонах
- Будь-яка особа старше шести років повинна носити маску у всіх приміщеннях загального та внутрішнього простору
- Навчання і робота дистанційно
- В Іспанії дозволили відновити подорожі між різними провінціями – і це велика радість для місцевих.