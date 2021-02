Euromoney визнав ICU лідером ринку капіталів в Україні

Група ICU визнана кращою компанією України в галузі ринку капіталів й інвестиційного консалтингу (Best Capital Markets and Advisory firm) згідно з рейтингом Private Banking and Wealth Management 2021, який складає авторитетний міжнародний журнал Euromoney.

Компанія також посіла третє місце в загальній категорії персонального банківського обслуговування (Best Private Banking Services Overall), повідомляє пресслужба ICU.

«ICU – активний учасник українського ринку капіталів вже понад 15 років і ми пишаємося, що, на думку клієнтів і колег, очолюємо його розвиток. Прогрес фінансового сектора має вирішальне значення для процвітання нашої країни та демократії загалом. Ми раді бути частиною історії успіху України та сподіваємося, що рух уперед триватиме попри пандемію», – зазначив співзасновник групи ICU Макар Пасенюк.

За словами співзасновника групи ICU Костянтина Стеценка, нагорода свідчить про успіх компанії в спрощенні доступу до ринків капіталу та наданні клієнтам і партнерам креативних рішень світового рівня.

«Гарним прикладом є онлайн-платформа ICU Trade, запущена минулого року. Вона дає всім приватним інвесторам в Україні можливість інвестувати в українські державні облігації в режимі реального часу всього за кілька кліків. Ми продовжимо діджиталізацію наших продуктів у всіх секторах: брокерських послугах, управлінні активами, інвестиційному консалтингу та венчурних інвестиціях», – підкреслив Костянтин Стеценко.

Переможців премії Euromoney обирають професіонали ринку з усього світу – приватні та інституційні інвестори, представники сімейних офісів, глобальних банків і керуючі активами. Повний список призерів можна знайти на сайті видання.

У 2020 році ICU отримала престижні міжнародні премії Global Banking & Finance Awards відразу в трьох номінаціях: «Кращий брокер», «Краща компанія з управління активами» і «Компанія з кращою корпоративною соціальною відповідальністю» в Україні. Група також була визнана «Кращою компанією з управління активами в Центральній та Східній Європі» 2020 року за результатами опитування міжнародного видання International Investor Magazine.

Довідка. ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США. Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Фото: ICU