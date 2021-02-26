ІМІ відкриває онлайн-школу з безпеки для журналістів

ІМІ запускає річну Школу з безпеки для журналістів.

У межах Школи передбачається чотири тематичних навчальних модулі з безпеки для медійників. У кожному модулі передбачено чотири онлайн-семінари.

Спеціальний навчальний модуль буде передбачений для чотирьох регіонів з найпроблемнішим рівнем фізичної агресії проти журналістів.

Метою школи є актуалізація знань та навичок з безпеки для медійників. За міжнародними стандартами поновлення знань з безпеки має відбуватися що три роки. Через пандемію неможливо провести великі офлайнові тренінги, але вебінари допоможуть розвинути розуміння базових протоколів з безпеки та мати чіткий алгоритм дій реагування на виклики, а також сприятимуть психологічній стійкості.

Вебінари проводитимуть впливові й успішні професійні тренери, медійники, що мають значний досвід роботи в складних ситуаціях і нададуть практичні рекомендації учасникам.

Базові навчальні модулі заплановано на березень, червень, вересень та листопад.

ПРОГРАМА ПЕРШОГО МОДУЛЯ "ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА ЖУРНАЛІСТІВ":

📌 10.03.2021, 16:00, – Фізична агресія проти журналістів: основні виклики

Тренерка Катерина Дячук, керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ, та Богдан Кутєпов, журналіст Hromadske

17.03.2021, 16:00, – Оцінка і планування ризиків у роботі журналістів

Ірина Земляна, тренерка з безпеки для журналістів ІМІ

24.03.2021, 16:00, – Робота журналістів у гарячих точках

Олексій Павлійчук, консультант з безпеки журналістів

31.03.2021, 16:00, – Юридичні особливості роботи журналістів

Алі Сафаров, медіаюрист ІМІ

✔ Участь безкоштовна, але реєстрація обов'язкова. Усі вебінари проходитимуть в онлайн-форматі. Форма реєстрації ТУТ.