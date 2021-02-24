«U-LEAD з Європою» презентувала пропозиції щодо цифрової трансформації сфери надання адмінпослуг та ЦНАП

23 лютого на конференції «Цифрова трансформація сфери адміністративних послуг і ЦНАП: виклики та можливості», було презентовано Пропозиції Програми ЄС «U-LEAD з Європою» щодо окремих напрямків державної політики з цифрової трансформації сфери адміністративних послуг та ЦНАП, розроблені українськими та шведськими експертами.

Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України привітав учасників заходу та наголосив: «Цифрова трансформація сфери державних послуг – це один з найважливіших пріоритетів роботи Мінцифри. Ми створюємо зручні державні сервіси, які спрощують життя українців. Наша ціль – перевести 100% публічних послуг в онлайн до 2024 року та створити умови, щоб кожен українець мав до них рівні можливості і рівний доступ. Мінцифра вже має значні успіхи у реалізації всебічної реформи адміністративних послуг. І ми вдячні нашим європейським партнерам, Програмі «U-LEAD з Європою», за співпрацю у рамках наших спільних проєктів. Зокрема, це впровадження технічних умов для розвитку публічних електронних послуг, модернізація та створення ЦНАП, створення інформаційних систем «Вулик» та «Трембіта».

«Цифрова трансформація надзвичайно підвищує ефективність роботи держави, як сервісної інституції для громадян, а також суттєво оптимізує внутрішні процеси управління в державі. Динаміка, яка сьогодні спостерігається в Україні у цій сфері, актуалізує потребу громад у знаннях та інструментах впровадження цифрових рішень на місцях. Я впевнена, що рекомендації Програми U-LEAD стануть дороговказом для відповідальних органів державної влади та громад для забезпечення сучасного, зокрема електронного, і зручного доступу громадян до послуг, що є одним з пріоритетів діяльності ЄС в Україні», прокоментувала Наталія Старостенко, керівник сектору місцевого розвитку Представництва ЄС в Україні.

Особливістю презентованого документа є пропозиції щодо нових завдань для сфери адміністративних послуг, зумовлених як суттєвою активізацією держави в напрямі цифрової трансформації, так і трансформацією сфери адмінпослуг. Пропозиції покликані звернути увагу відповідальних органів державної влади на виклики у цій сфері та важливість забезпечення умов для доступних і якісних адміністративних послуг. Під час заходу було також презентовано Шведський досвід у сфері цифрової трансформації сфери публічних послуг та рекомендації щодо розроблення ефективних стратегій цифрової трансформації.

«Шлях цифрової трансформації Швеції характеризується децентралізованою системою врядування, делегуванням значної частини повноважень автономним органам місцевого самоврядування, високим рівнем довіри до органів влади та тривалою історією розвитку ІТ в публічному секторі, що нагадує сьогоднішню ситуацію в Україні. Я рада, що шведський досвід може бути корисним для створення сприятливих умов для надання доступних і якісних адміністративних послуг мешканцям громад по всій Україні», підсумувала Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida (Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку).

До обговорення викликів та можливостей у сфері електронізації адмінпослуг долучилися Денис Іванов, керівник експертної групи впровадження та оцінки якості надання електронних послуг Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України, Марі Педак, керівниця проєкту EGOV4UKRAINE, Богдан Питель, керівник Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська, Роман Матвійчук, старший експерт з адмінпослуг Програми «U-LEAD з Європою».

Довідкова інформація: «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією.

«U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління в Україні, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/