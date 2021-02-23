Підліток з Рівного порізав собі руки за невиконання завдань у смертельній грі - ЗМІ

Рівненський школяр через невиконання умов гри у соцмережі порізав собі руки й ноги.

Відео виставили у спільноті «Типове Рівне» у Facebook, передає Укрінформ.

«Це той самий рівненський хлопчина, якого в неділю затримали біля залізничних колій за виконанням смертельних завдань у грі в соцмережах типу «Синій кит». Порізи та вирізані написи на шкірі - результат невиконаних завдань у грі або самі завдання, які пишуть жертвам так звані «куратори», - йдеться у дописі.

За словами хлопчини, у нього, як і в 15 інших дітей з акаунту в інстаграмі, була призначена дата смерті.

Раніше, 21 лютого, поліцейські затримали 16-річного рівнянина біля залізничної колії під час спроби здійснити самогубство.

Як повідомляв Укрінформ, кілька днів тому дві дівчинки із Боярки Київської області отруїлися медпрепаратом «Дротаверин». Одна із них – 13-річна школярка померла.

За словами представниці ювенальних прокурорів Департаменту захисту дітей Офісу Генерального прокурора Юлії Усенко, 2021 рік почався з 18 самогубств та спроб їх вчинення. Вік дітей від 10 до 16 років. Причиною зростання кількості самогубств деякі джерела називають активізацію так званих «груп смерті», на кшталт «Синього кита». І в кожному окремому випадку важлива робота підрозділів кіберполіції з виявлення таких небезпечних контентів, вжиття заходів до їх блокування.

Усенко уточнила, що за даними кіберполіції, ними постійно здійснюється моніторинг таких каналів, але, на жаль, жодної інформації щодо їх офіційного встановлення чи блокування немає.