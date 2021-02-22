ІТ-рішення для адвокатів презентують ЛІГА:ЗАКОН та НААУ

Нове ІТ-рішення для адвокатів від ЛІГА:ЗАКОН та НААУ - “LIGA360:АДВОКАТ НААУ”

Наприкінці 2020 року компанія ЛІГА:ЗАКОН та Національна асоціація адвокатів України (Ukrainian National Bar Association) підписали Меморандум про співпрацю, основною метою якої визначили створення сприятливих умов для інформування адвокатів про зміни чинного законодавства України, актуальної судової практики, а також забезпечення доступу адвокатів до кваліфікаційних навчальних заходів Вищої Школи Адвокатури (ВША).

У межах партнерства компанія ЛІГА:ЗАКОН створила унікальний продукт під назвою "LIGA360:АДВОКАТ НААУ", з урахуванням рекомендацій експертів НААУ.

“LIGA360: АДВОКАТ НААУ” — ексклюзивний (для дійсних членів НААУ) робочий онлайн-простір адвоката «під ключ», який забезпечує можливості для:

● доступу до необхідної інформації (актуального законодавства, повної бази судових рішень із можливістю прогнозувати рішення за позовами, сервісу перевірки та моніторингу контрагентів, новин і подій НААУ, аналітики від експертів юридичних видань);

● підвищення кваліфікації за допомогою вебінарів ВША з нарахуванням балів (з доступом до кабінету адвоката на сайті ВША НААУ);

● сплати щорічних внесків до НААУ на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування (доступ до особистого кабінету адвоката на сайті НААУ);

● контролю репутації адвоката в публічному просторі;

● залучення клієнтів завдяки розміщенню інформації в Національному професійному юридичному каталозі Liga:BOOK;

● сплати податків онлайн та подання звітності до контролюючих органів — для ФОП.

Для ознайомлення адвокатів-членів НААУ з новою системою "LIGA360:АДВОКАТ НААУ", їм буде надано вільний доступ на період до 15.03.2021.

Презентація нового діджитального рішення "LIGA360:АДВОКАТ НААУ", обговорення функціоналу, а також надання більш детальної інформації щодо подальшого партнерства між ЛІГА:ЗАКОН та Національною асоціацією адвокатів України, відбудеться на прес-брифінгу 24 лютого об 11:00. Більш детальну інформацю щодо роботи продукту, його особливостей та функціоналу буде надано на онлайн-презентації самого комплексного рішення о 12:00.

Спікери заходу:

Лідія Ізовітова , Голова Національної асоціації адвокатів України, Голова Ради адвокатів України

, Голова Національної асоціації адвокатів України, Голова Ради адвокатів України Марина Бондаренко, Голова ради директорів компанії ЛІГА:ЗАКОН

Прес-брифінг пройде в форматі онлайн-трансляції на YouTube: https://cutt.ly/TlewqOI