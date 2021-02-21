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неділя, 21 лютого 2021, 11:10
У світі відзначають День рідної мови
21.02.2021 10:35
Укрінформ
У світі відзначають День рідної мови
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Культура
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
Якісне життя
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