Марсохід з США за кілька годин здійснить посадку на Червоній планеті

Таке в історії астронавтики уже було, але дещо люди побачать вперше. Пряма трансляція – і не лише відео, але й звук. Початок о 22-й за Києвом.

Американський космічний модуль із марсоходом Perseverance (Наполегливість), як повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA), уже сьогодні, 18 лютого, здійснить посадку на Червоній планеті.

Марсохід, що покинув Землю 30 липня 2020 року, здійснить посадку в районі 45-кілометрового кратера Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди у північній півкулі Марса. Учені вважають, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки й озеро.

Цікаво, що ця посадка апаратів NASA на Марс стане вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів — Curiosity (Допитливість) й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.

І взагалі лютий-2021 року унікальний тим, що одразу три земні космічні апарати наближаються до Марсу – крім американського, ще й китайський та арабський – від ОАЄ.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування у минулому Марса мікробіологічної форми життя. Зокрема, він вивчатиме клімат і погоду на планеті, а також збере зразки грунту.

Крім цього, апарат доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують «шити» скафандри для висадки астронавтів на поверхню Місяця і, можливо, згодом і для Марса. Фахівці хочуть перевірити, як вплине на матеріали тамтешнє середовище.

NASA зазначає також, що апарат укомплектовано 23 спеціалізованими камерами і вдосконаленою навігаційною системою, а також установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря.

Також людство зможе вперше почути, як звучить Марс, завдяки 2 мікрофонам, встановленим на марсоході. Їх буде увімкнено під час прямої трансляції з Марсу. Особливо небезпечним видається відрізок часу – сім хвилин – коли з марсоходом, під час посадки, буде відсутній зв’язок.

Вперше у складі місії на Марс є безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity (Винахідливість). Раніше ніколи у рамках марсіанських експедицій не використовувалися апарати, що здатні літати в атмосфері. За допомогою Ingenuity планують, зокрема, відпрацювати технологію таких польотів.

На створення марсохода та його запуск, за оцінками фахівців, було витрачено від 2,1 до 2,7 мільярда доларів.

Трансляцію цієї неординарної події буде вести Аерокосмічне управління США. Очікується, що посадка марсохода відбудеться близько 22 години.50 хвилин за Києвом.

Ярослав Шлапак, Київ