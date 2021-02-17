BORJOMI FLAVORED: твій ковток дикої природи

Вперше за 130 років BORJOMI презентує інноваційний продукт FLAVORED – без цукру і калорій. З нотами ягід, трав і фруктів.

Ми звикли грати з часом наввипередки, заглиблюватися в міські нетрі та скролити історії з життя. Ми давно орієнтуємось на місцевості завдяки Google-maps, слідкуємо за зміною клімату на Gismeteo та насолоджуємось світанками в стрічці Instagram. Нас не покидає тривога, а повсякденне життя нагадує День Бабака. Здається, саме час згадати про власні витоки та спробувати яскравий й незабутній, мов дика природа, BORJOMI FLAVORED.

BORJOMI FLAVORED – це новинка від бренду зі 130-річною історією. Це вода, що насичує наше життя силою вулканічних мінералів, помножена на природні екстракти. Це улюблений BORJOMI з нотами ягід, трав і фруктів. Це твій зв’язок з дикою природою, що в будь-який час драйвово вривається в щоденну рутину. Це вода, що пробуджує зранку, насичує під час ланчу с друзями, наповнює на пікніку. BORJOMI FLAVORED – це сила дикої природи, що заряджає в ритмі міста.

“130 років бренд BORJOMI впроваджує інновації, тестить сміливі дизайни, підтримує круті івенти. Ми слідуємо за трендами й створюємо їх, з азартом експериментуємо і не зупиняємось ні на секунду. Ми змінюємось ззовні, а відтепер – і внутрішньо. Зустрічайте, серію FLAVORED! Вперше за 130 років BORJOMI презентує воду з нотами ягід, трав і фруктів, яка містить дику природу.

BORJOMI FLAVORED хочеться пити із закритими очима, аби відчути подих природи, якого так не вистачає в сучасному світі свайпів, стресів та скайпів. Ніякого цукру та калорій. Лише натуральні екстракти у поєднанні з BORJOMI – портал у всесвіт дикої справжньої природи“, – розповідає директор з маркетингу IDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

Вдихни аромат. Зроби ковток. Спробуй BORJOMI FLAVORED, аби відчути силу дикої природи будь-де – вдома, посеред кам’яних джунглів великого міста, в парку, в офісі, на Місяці.

Фото: BORJOMI