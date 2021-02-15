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понеділок, 15 лютого 2021, 08:32
Ізраїль завдав авіаударів по Сирії
15.02.2021 06:03
Укрінформ
Ізраїль завдав авіаударів по Сирії
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Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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