За що учасника ЗНО можуть позбавити права складати іспит. Інфографіка

Учасника ЗНО можуть позбавити права складати іспит, якщо він порушить процедуру проходження тестів. Чого не треба робити під час тестування, розповідаємо Школа Інфо:

Спілкуватися з іншими учасниками

Якщо учасник ЗНО заважає іншим абітурієнтам працювати над тестом, спілкується з ними або передає їм будь-які предмети чи матеріали, його можуть позбавити права складати іспит.

Використовувати засоби зв’язку

Учасник ЗНО зобов’язаний покинути аудиторію, якщо з’ясується, що він має із собою засоби зв’язку та/або матеріали, що не передбачені процедурою тестування. Зверніть увагу, що абітурієнт позбавляється права проходити тестування за наявності навіть вимкненого телефону.

Спізнюватись

Допуск до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку ЗНО.