Про Анонімних Алкоголіків. Для кожного, хто прийшов до А.А. Для всіх, хто скеровує людей до А.А.

Ця інформація як для людей, які можуть мати проблеми із питтям алкогльних напоїв, так і для тих, хто контактує з людьми, які мають проблему або мають підозру на наявність проблеми. Повна та детальна інформація доступна в нашій літературі опублікованій А.А. World Services Inc. (в Україні це – Український Центр Обслуговування груп АА www.aa.org.ua )

У цьому листі ми розповідаємо, чого можна очікувати від Анонімних Алкоголіків.

Тут ми описуємо, що таке А.А., що А.А. робить, і що А.А. не робить.

Що таке А.А.?

Анонімні Алкоголіки – це міжнародна спільнота чоловіків і жінок, які мали проблеми з питтям. Це непрофесійна, багаторасова, аполітична, повністю на самозабезпеченні та усюди доступна спільнота. Вимоги до віку чи освіти не існують. Членство є відкритим для усіх, хто хоче щось зробити зі своєю проблемою пиття.

Єдина мета видужання з алкоголізму

Деякі фахівці називають алкоголізм та наркоманію як “токсикоманія” або “хімічну залежність”. Не алкоголіки також беруть участь у нашій Спільноті. Їх ми іноді запрошуємо до участі в А.А. та заохочуємо відвідувати А.А. зібрання. Не алкоголіки можуть відвідувати відкриті зібрання А.А. в якості спостерігачів, але закриті зібрання А.А. можуть відвідувати лише ті, хто має проблеми з питтям.

Що робить А.А. ?

Члени А.А. діляться своїм досвідом з усіма, хто шукає допомоги у вирішенні своєї проблеми пиття; вони надають особисту послугу або «спонсорство» алкоголіку, який приходить до А.А. з будь-якої установи чи організації. (*спонсорство — це інформаційний супровід та пояснення новоприбулому моментів участі).

А.А. Програма, викладена в наших Дванадцяти Кроках, пропонує алкоголікові спосіб розвивати задоволене життя без алкоголю.

Ця Програма обговорюється в А.А. під час групових зібрань.

а). Відкриті зустрічі “спікерів” – відкриті для алкоголіків та не алкоголіків. (Відвідування на відкритих засідань А.А. – найкращий спосіб дізнатися, що таке А.А., що робить, а що не робить.) На зустрічах “спікерів” члени А.А. “розповідають свої історії”. Вони описують свій досвід з алкоголем; як вони потрапили до А.А.; і як змінилося їхнє життя внаслідок участі у Товаристві Анонімні Алкоголіки.

б). Відкриті дискусійні зустрічі – один член розповідає коротко про свій досвід пиття, а потім веде дискусію на тему виздоровлення або будь-які інші проблемні теми, пов’язані з питтям. (Закриті зустрічі призначені для Членів A.A. лише для тих хто має проблеми з питтям.)

в). Закриті дискусійні зустрічі – проводяться так само, як і відкриті дискусії, але лише для алкоголіків або потенційних представників A.A..

г). Покрокові зустрічі (зазвичай закриті) – обговорення одного з Дванадцяти Кроків програми.

д). Члени А.А. також проводять засідання у виправних закладах та лікувальних установах.

е). Членам А.А. може бути запропоновано провести інформаційні зустрічі про А.А. у діяльності обласних відділень Соціальних служб чи для водіїв, які потрапили у ДТП під дією алкоголю. Ці зустрічі про А.А. не є регулярними.

Що А.А. не робить

Не формує початкової мотивації алкоголіків до одужання.

Нічого не вимагає від своїх членів.

Не ініціює і не приймає участі у будь-яких дослідженнях.

Не веде жодних списків своїх членів а-ні історії їх дій.

Не приєднуються до соціальних служб (хоча члени групи А.А., групи та службові комітети часто співпрацюють з ними).

Не слідкує та не намагається контролювати своїх членів.

Не складає медичних або психологічних діагнозів чи прогнозів.

Не надає послуг з детоксикації, догляду, госпіталізації, ліків або будь-якого медичного чи психіатричного лікування.

Не пропонує жодних релігійних послуг.

Не займається освітою про алкоголь.

Не забезпечує житлом, продуктами харчування, одягом, робочими місцями, грошима чи будь-якими іншими соціальними послугами.

Не надає порад щодо вирішення сімейних справ.

НЕ приймає будь-яких грошей за свої послуги або будь-які внески від сторонніх осіб. (не-A.A. джерел).

Не надає рекомендацій дозвільним комісіям, адвокатів, посадових осіб суду, соціальних агентств, роботодавців, тощо.

Члени програми, судових програм та лікувальних установ

В останні роки А.А. групи зустріли багато нових членів із судових програм та закладів лікування.

Деякі прийшли до А.А. добровільно; інші під тиском. У нашому буклеті «Як члени А.А. співпрацюють з іншими”, ми наголошуємо про наступне:

– Ми не можемо дискримінувати будь-якого потенційного члена А.А., навіть якщо він чи вона приходить до нас під тиском від суду, роботодавця чи будь-якого іншого агенства.

– Хоча сила нашої Програми полягає у добровільному характері членства в A.A., багато хто з нас в першу чергу відвідував зустрічі, тому що нас змушували, або через внутрішній дискомфорт. Але постійно відвідування зібрання А.А., дало нам можливість пізнати справжню суть нашої хвороби… Нас не цікавить хто скерував звернувся до А.А.. Ми турбуємося про особу яка прийшла в А.А…. Ми не ставимо діагнозів та не можемо передбачити, хто видужає, а також не маємо повноважень вирішувати, яким шляхом краще одужувати.

Підтвердження відвідування зустрічей

Іноді організація яка скеровує до нас просить підтвердити участь свого підопічного у A.A. зібраннях.

Наші групи співпрацюють по-різному. І у нас не існує встановленої процедури. Характер та ступінь участі будь-якої групи при цьому процесі повністю залежить від рішення конкретної групи А.А..

Деякі групи, за згодою майбутнього члена, можуть підтверджувати відвідування зібрань, на прохання та за домовленістю установи що звернулася. Але відповідальна за надання підтвердження несе особа про своє відвідування.

Це підтвердження участі у зібраннях не є частиною процедури А.А.. Кожна група є автономною і має право обирати, підписувати чи не підписувати судові листки. У деяких закладах чи судах відвідувачі звітують про себе та своє відвідування зібрань, звісно за власним бажанням, і таким чином полегшують питання порушення анонімності членів.

Література

А.А. Література, затверджена конференцією, є доступна українською та російською мовами. Для отримання літератури, будь ласка, напишіть або зателефонуйте до Українського Центру Обслуговування АА.

Часопис А. А. “Джерело”, – це що-квартальний журнал, відомий також як “наші друковані зустріч” – містить багато цікавого, а саме, наші розповіді про одужання від алкоголізму, написані насамперед членами А.А. Це корисне введення та постійне “донесення наших ідей” на різноманітні товариські зустрічі з А.А. з іншими.

Висновок

Основна мета А.А. полягає в тому, щоб передати своє повідомлення про одужання алкоголіку, який шукає допомоги. Практично усі лікування алкоголізму намагається допомогти алкоголікам зберегти тверезість. Незалежно від дороги, якою ми йдемо, ми всі робимо одну спільну справу – допомагаємо в одужанні алкоголіка. Разом ми можемо робити те, що ніхто з нас не міг досягти самостійно.

Ми можемо послужити джерелом особистого досвіду та бути постійною системою підтримки відновлення алкоголіків.

Український Центр Обслуговування груп АА

Адреса – 36023, м.Полтава, вул.Героїв АТО, 116/1

E-mail – aa.ua.gso@gmail.com Вебсторінка www.aa.org.ua

Телефони: + 38-096-527-87-52 (Київстар) + 38-099-928-93-78 (МТС)

Офіс УЦО АА в Україні працює з вівторка по четвер з 10:00 до 16:00.