28 січня 2021 року на платформі інформаційної агенції «Укрінформ» у режимі онлайн відбувся міжнародний круглий стіл під егідою та за модерації Інституту безпеки Східної Європи (EESI) на тему: «БЕЗПЕКОВІ ВИКЛИКИ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГРА ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ».

15 видатних державних діячів, політиків та дипломатів України, США, Великої Британії, Польщі та Балтійських країн обговорювали питання наслідків російської агресії в України для усього регіону Східної Європи, стратегій США та Великої Британії до країн Східної Європи та України зокрема, а також перспектив активізації трансатлантичного співробітництва у Європі за адміністрації Дж.Байдена.

Круглий стіл став, свого роду, запрошенням до подальших та змістовних дискусій з порушуваних питань, які EESI проводитиме у 2021 році у форматі більш вузьких тематичних зустрічей з належною інтерактивною складовою з метою вироблення рекомендацій владним структурам відповідних країн щодо ефективних політичних рішень.

Голова правління EESI Анатолій Пінчук

Як зауважив у вступній промові голова правління Інституту безпеки Східної Європи АНАТОЛІЙ ПІНЧУК, саме країни Східної Європи й насамперед Україна знаходяться на передовій протистояння західного світу з агресивною політикою РФ і від ефективності забезпечення безпеки та розвитку цього регіону залежатимуть інші більш глобальні питання.

У круглому столі взяли участь АНАТОЛІЙ ПІНЧУК, голова правління EESI; БАРТОШ ЦІХОЦКІ, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні; ДАНІЕЛЬ ФРІД, координатор Державного департаменту США з санкційної політики (2013-2017), помічник з європейських та євразійських справ Державного секретаря США (2004-2009), посол США у Польщі (1997-2000); ЖИГІМІНДАС ПАВІЛІОНІС, голова Комітету у закордонних справах Сейму (Литва); МИХАЙЛО ГОНЧАР, член правління EESI, керівник Центру глобалістики «Стратегія XXI»; ХУСЕЙН АМІРАХМАДІ, професор Державного університету Нью-Джерсі, старший науковий співробітник Оксфордського університету, Президент Американсько-іранської ради; ВАСИЛЬ БОДНАР, заступник Міністра закордонних справ України; ДАВІД ГЕРЕНБЕК, політичний радник Посольства США в Україні; ГАННА ГОПКО, голова правління Мережі адвокації національних інтересів, Голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України (2014-2019); ГЕНЕРАЛ УЕСЛІ КЛАРК, Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО у Європі (1997-2000); ІРИНА ВЕРЕЩУК, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки; МАРКО МИХКЕЛЬСОН, заступник голови Комітету у закордонних справах парламенту Естонії; Полковник ГЛЕН ГРАНТ, військовий аналітик Baltic Security Foundation (Латвія) та Institute of Statecraft (Великобританія); д-р АЛАН МЕНДОЗА, виконавчий директор the Henry Jackson Society (Великобританія); ТІМОТІ ЛЕСС, директор проєкту Disintegration in Europe Центру геополітики Кембриджського університету (Великобританія).

В конструктивній та плідній дискусії, що відбулася на круглому столі, особливої уваги заслуговують такі висловлювання учасників:

БАРТОШ ЦІХОЦКІ наголосив на необхідності подальшого зміцнення демократичних цінностей та дотримання принципу верховенства права: «Наш кращий захист – зміцнювати прозору та стабільну систему інституцій, заснованих на верховенстві права. Це зробить нас сильнішими і спроможними протидіяти загрозам».

У контексті агресії РФ проти України ВАСИЛЬ БОДНАР зауважив, що протидіяти Росії необхідно колективними зусиллями: «Для нас очевидно, що Росія не зупиниться на цьому. Ми маємо бути пильними щодо її наступних кроків. Це ворожий гравець. Тільки солідарні дії – запорука успіху. Ми не можемо ефективно протидіяти ворожим діям, якщо ми роз’єднані».

ДАНІЕЛЬ ФРІД у своєму виступі також порушив питання агресії Росії проти України та необхідності зміцнення демократичних інституцій: «Росія продовжуватиме агресивну політику не тільки щодо України, але і до усього регіону Східної Європи»; «Ми маємо розвивати свої інститути демократії, верховенства права, транспарентність»; «Підтримка демократичних процесів та вільних ЗМІ – зарекомендували себе як дієві інструменти протидії РФ; ми маємо продовжувати їх використання».

ЖИГІМІНДАС ПАВІЛІОНІС, зокрема, сфокусував увагу на критичній важливості приєднання України до НАТО; тільки перспектива членства та надання Плану дій щодо членства в НАТО, переконаний литовський політик, стане для Росії сигналом, що Захід готовий захищати Україну. Це те, що за його переконанням, спрацювало, коли країни Балтії отримали перспективу членства у НАТО: «Ми маємо виправити помилку, зроблену у Бухаресті: ми маємо чітко заявити, що серйозно розглядаємо членство Грузії та України у НАТО; у нас має бути чітка стратегія і однозначне послання Росії, що ми приймаємо Україну та Грузію до своїх лав. Тільки якщо ми це зробимо, РФ прибере свої війська з України».

МИХАЙЛО ГОНЧАР зосередився на прогнозах на 2021 рік та детально розповів про те, у яких формах та за якими напрямками буде реалізовуватися Росією стратегія гібридної війни на Чорноморському напрямі.

ХУСЕЙН АМІРАХМАДІ приділив значну увагу перспективам зовнішньої політики США під час президентства Дж.Байдена: «Байден зростав і формувався за часів «Холодної війни»; він природно сприймає Росію як ворога»; «Байден буде робити центральними темами свого президентства економіку та безпеку».

ДАВІД ГЕРЕНБЕК висловив офіційну позицію Посольства США щодо незмінності подальшої підтримки України США і за нового керівництва щодо: «Хоча зараз відбувається перехідний період у Державному департаменті і не можна дати чітких конкретних месиджів щодо конкретних політичних ініціатив нового Державного секретаря стосовно України, у принциповому плані політика однозначна і чітка: США підтримуватимуть Україну, її територіальну цілісність та суверенітет».

Голова правління Мережі адвокації національних інтересів Ганна Гопко

ГАННА ГОПКО зупинилася на питаннях необхідності всебічного об’єднання для подолання агресії РФ, зокрема, зауважила на «необхідності вироблення і прийняття «Плану Маршалла» для України як важливого інструменту зміцнення економічної безпеки країни та регіону в цілому».

ГЕНЕРАЛ УЕСЛІ КЛАРК висловив переконання у дуже швидкому відновленні міцного трансатлантичного співробітництва у рамках НАТО за нової адміністрації США: «Байден дуже швидко відновлятиме співробітництво у рамках НАТО», а також дав оцінку діям РФ у якості міжнародного гравця: «Російська тактика – створення слабких країн, що перебувають у внутрішньому хаосі, по периметру своїх кордонів з тим, щоб продовжувати зчинювати на них свій вплив за рахунок фінансових ресурсів, сили та впливу».

ІРИНА ВЕРЕЩУК підкреслила необхідність розвитку та зміцнення зв’язків України з іноземними партнерами з метою розбудови спільної безпекової моделі: «Слід зауважити, що для української сторони важливі не тільки відносини Україна-США. Дуже важливими є відносини США-ЄС. Тільки цілісний трикутник безпекової взаємодії Україна-США, США-ЄС та Україна-ЄС забезпечить належний рівень стабільної безпеки, стримає російську агресію та надасть перспективу повернення українських територій».

МАРКО МИХКЕЛЬСОН також зауважив, що наразі необхідно зміцнювати демократичні інститути з метою протидії Росії, у т.ч. у контексті забезпечення безпеки Європи у цілому: «На жаль, у більшості демократично розвинених країн на сьогодні є проблеми з демократією. Коли наша демократія слабка – ми не зможемо виграти цю боротьбу з автократичним режимом Росії»; «Проблема безпеки України – це проблема безпеки Європи. Це питання європейської єдності, яка наразі не стабільна».

ГЛЕН ГРАНТ підкреслив необхідність більш ефективного використання коштів, які виділяються США та НАТО на розвиток безпеки у регіоні Східної Європи: «Структури НАТО у регіоні слабкі. Особливо уразливий південно-східний фланг; фінансова підтримка США країнам ЦСЄ у безпековому секторі значна, однак ці кошти використовуються неефективно. Немає чіткої підзвітності та контролю кінцевого результату такої допомоги».

Д-р АЛАН МЕНДОЗА підкреслив важливість для Великої Британії регіону ЦСЕ у цілому і України зокрема: «Для Британії регіон ЦСЄ – стратегічний, особливо, у контексті виходу з ЄС»; Британія займає послідовну позицію на підтримку України починаючи з 2014 р.».

ТІМОТІ ЛЕСС здебільшого зупинився на внутрішніх проблемах Європи, зокрема, в рамках ЄС та НАТО: «Безпекова інфраструктура в Європі застаріла (ЄС та НАТО); тому вона природно не справляється з наявними викликами; окрім того, існують серйозні розбіжності щодо безпеки між самими країнами Альянсу»; «ЄС не розпадеться, бо дуже велика ціна виходу. Однак, його політична вага падатиме».