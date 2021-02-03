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четвер, 04 лютого 2021, 09:41
Енергодар залишився без світла
03.02.2021 21:37
Укрінформ
Енергодар залишився без світла
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
Якісне життя
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