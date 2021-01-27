МЗС Вірменії: Дії Азербайджану в Карабасі не гарантують стійкий мир

Результати війни у Нагірному Карабасі не можуть створити основ для стійкого миру в регіоні.

Як передає Укрінформ, про це заявив очільник МЗС Вірменії Ара Айвазян на зустрічі з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом, повідомляє МЗС Вірменії.

"Зараз наш регіон стикається з новими серйозними викликами на тлі небезпечної спроби Азербайджану врегулювати нагірнокарабаський конфлікт силовим шляхом. Вірменія не вважає, що результати агресії Азербайджану проти Арцаху (невизнаної республіки Нагірного Карабаху - ред.) та застосування сили можуть створити основу для стійкого миру або розглядатись як можливість для регіональної співпраці", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що Іран є важливою країною в регіоні, і ми поважаємо підхід Ірану до побудови відносин з безпосередніми сусідами. Однак ми хотіли б ще раз підкреслити, що лише стійкий мир, який враховує інтереси всіх, в якому не має "переможців та переможених", й так званих "перемог або поразок", може створити реальні гарантії безпеки, стабільності та розвитку регіону.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

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9 листопада 2020 року президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові у статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом з містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору до Карабаху, а Азербайджану - до ексклаву Нахічевань.